The Washington Post: Україна може залишити демократичний табір

"До уваги Єгипту і всіх, кого це хвилює: демократичні революції навіть у разі їх успіху слід відстоювати ще багато років після того, як тріумфуючі натовпи залишають вулиці", - пише The Washington Post в редакційній статті.

"Авторитарні сили можуть перегрупуватися і навіть скористатися демократичними інститутами для повернення до влади. Свободи можуть піддатися ерозії після відродження старих звичок. Можуть втрутитися підступні сусіди", - цитує видання сайт ИноПресса.

Газета зсилається на приклад України: "поки увага Заходу прикована до повстань на Близькому Сході, європейська країна з 50-мільйонним населенням, що має стратегічне положення, може крадькома залишити демократичний табір". На думку видання, відступом України командує президент Янукович.

Україна прагне до економічних реформ, але вона пішла на великі поступки Путіну. Уряд також перейшов в наступ на лідерів "помаранчевої революції", йдеться в статті. "Журналісти кажуть, що вільні ЗМІ піддаються натиску властей", - пише видання.

Адміністрація Обами не ігнорує ці проблеми. Та все ж США повинні діяти енергійно, вважає газета. "Один із способів - чітка ув`язка подальшого прогресу економічних відносин з Україною і поліпшення ситуації з правами людини. До того ж самого слід закликати уряди країн ЄС", - рекомендує видання.