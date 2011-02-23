Одеським ДАІшникам видали VIP-список, кого не можна чіпати

Рядові співробітники одеської ДАІ отримали нові списки з номерами "недоторканних" авто.

У списку - імена перших осіб міста та області, пише Сегодня з посиланням на одного з інспекторів міської ДАІ.

За його словами, такі списки були завжди і оновлюються з приходом нової влади.

Зазначені машини заборонено зупиняти для перевірки документів та стану водія.

Навіть якщо таке авто порушує ПДР (крім ДТП), даішник зобов`язаний цього "не помітити".

"Інспектор повинен знати ці номери назубок. Якщо чиновники проїжджають повз, співробітник ДПС зобов`язаний віддати честь і забезпечити безперешкодний проїзд. І не дай бог він забуде це зробити! Викличуть на килим до начальства. Якщо інспектор був зайнятий перевіркою і не помітив "шишку", чиновники надзвонюють у ДАІ - вимагають покарати неуважного", - розповів правоохоронець.

Газета наводить VIP-список повністю.

Обласна влада:

- Губернатор Едуард Матвійчук - "Мерседес" бронзового кольору

- Заступник губернатора Дмитро Волошенков - чорний "Лексус 470"

- Заступник губернатора Олександр Малін - сріблястий джип "Тойота Секвойя"

- Заступник губернатора Петро Хлицов - чорна "Тойота Ландкрузер 200"

- Голова облради Микола Пундик - сірий "Мерседес"

Міська влада:

- Мер Олексій Костусєв - чорний "Мерседес"

- Перший віце-мер Сергій Черненко - срібляста "Тойота Камрі"

- Віце-мер Микола Ільченко - срібляста "Тойота Камрі"

- В. о. віце-мера Світлана Фабрикант - срібляста "Тойота Ландкрузер"

- Віце-мер Олександр Орлов - чорний "Мерседес ML"

- Керуюча справами Тетяна Герасименко - чорна "Тойота Камрі"

Правоохоронці:

- Прокурор Одеси Анатолій Коваленко - синя "Тойота Камрі"

- Прокурор області Ігор Проценко - чорна "Тойота Авалон"

- Голова міськУВС Володимир Босенко - чорна "Тойота Камрі"

- Голова облДАІ Олександр Якимович - срібляста "Тойота Ландкрузер"

Водночас мер Одеси стверджує, що вперше чує про віп-список.

"Дивний документ. Обов`язково поцікавлюся, хто його автор", - сказав він.

У міській ДАІ існування таємного списку визнали, але про його призначення говорити відмовилися.

"У будь-якому підрозділі ДАІ є внутрішні, відомчі документи, коментувати які я не буду", - заявила глава прес-служби міськДАІ Алла Марченко.

Українська правда