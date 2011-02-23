Одеським ДАІшникам видали VIP-список, кого не можна чіпати
У міській ДАІ існування таємного списку визнали
Рядові співробітники одеської ДАІ отримали нові списки з номерами "недоторканних" авто.
У списку - імена перших осіб міста та області, пише Сегодня з посиланням на одного з інспекторів міської ДАІ.
За його словами, такі списки були завжди і оновлюються з приходом нової влади.
Зазначені машини заборонено зупиняти для перевірки документів та стану водія.
Навіть якщо таке авто порушує ПДР (крім ДТП), даішник зобов`язаний цього "не помітити".
"Інспектор повинен знати ці номери назубок. Якщо чиновники проїжджають повз, співробітник ДПС зобов`язаний віддати честь і забезпечити безперешкодний проїзд. І не дай бог він забуде це зробити! Викличуть на килим до начальства. Якщо інспектор був зайнятий перевіркою і не помітив "шишку", чиновники надзвонюють у ДАІ - вимагають покарати неуважного", - розповів правоохоронець.
Газета наводить VIP-список повністю.
Обласна влада:
- Губернатор Едуард Матвійчук - "Мерседес" бронзового кольору
- Заступник губернатора Дмитро Волошенков - чорний "Лексус 470"
- Заступник губернатора Олександр Малін - сріблястий джип "Тойота Секвойя"
- Заступник губернатора Петро Хлицов - чорна "Тойота Ландкрузер 200"
- Голова облради Микола Пундик - сірий "Мерседес"
Міська влада:
- Мер Олексій Костусєв - чорний "Мерседес"
- Перший віце-мер Сергій Черненко - срібляста "Тойота Камрі"
- Віце-мер Микола Ільченко - срібляста "Тойота Камрі"
- В. о. віце-мера Світлана Фабрикант - срібляста "Тойота Ландкрузер"
- Віце-мер Олександр Орлов - чорний "Мерседес ML"
- Керуюча справами Тетяна Герасименко - чорна "Тойота Камрі"
Правоохоронці:
- Прокурор Одеси Анатолій Коваленко - синя "Тойота Камрі"
- Прокурор області Ігор Проценко - чорна "Тойота Авалон"
- Голова міськУВС Володимир Босенко - чорна "Тойота Камрі"
- Голова облДАІ Олександр Якимович - срібляста "Тойота Ландкрузер"
Водночас мер Одеси стверджує, що вперше чує про віп-список.
"Дивний документ. Обов`язково поцікавлюся, хто його автор", - сказав він.
У міській ДАІ існування таємного списку визнали, але про його призначення говорити відмовилися.
"У будь-якому підрозділі ДАІ є внутрішні, відомчі документи, коментувати які я не буду", - заявила глава прес-служби міськДАІ Алла Марченко.