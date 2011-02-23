Смерть студента в Шевченківському РВВС: У суді продемонстрували відеозапис події

У Києві відбулося одне з ключових судових засідань у справі померлого в Шевченківському РУВС студента Ігоря Індила. Батькам загиблого, підсудним екс-міліціонерам Сергію Коваленку і Сергію Приходько, а також кільком свідкам суддя Маргарита Васильєва продемонструвала відеозапис, знятий внутрішніми камерами спостереження Шевченківського райуправління.

Як пише газета Сегодня, на відеозаписі місце в кімнаті для затриманих, де перебував Ігор, проглядається лише частково, тому багато важливих моментів залишилися за кадром. На записі, датованому 17 травня 2010 року, видно, що в камері за ґратами перебуває чоловік середніх років (як з`ясувалося, затриманий Анатолій Римар): він періодично ходить, лягає то на одну лаву, то на іншу і через ґрати спілкується з в`язнем суміжної камери . О 21:49 відчинилися двері, дільничний міліціонер Сергій Приходько під руки затягнув Ігоря Індила, залишив його лежати на підлозі, а сам пішов. Полежавши кілька хвилин і покивавши головою, Ігор повернувся на лівий бік, потім на спину і почав підніматися. У цей момент на відео з`явилася темна пляма, що рухається. "Це муха сіла на камеру!", - почулося на лаві підсудних.

"Коли я дивилася запис минулого разу, цієї перешкоди не було", - запевнила мама студента, Людмила Індило, і схопила голову руками. Тим часом на відео видно, як Ігор то сідає на підлогу, то лягає, підводиться і падає, ходить по камері. Близько 22:30 в камеру зайшов черговий Коваленко і вивів звідти Римаря, який попросився "по потребі". О 22:41 Ігор падає на лавку, і, пролежавши там кілька хвилин, падає з неї. При цьому сама лавка повністю не проглядається камерою, і студента видно лише в польоті з неї на підлогу. "Він не стогнав і допомоги не просив", - розповів на суді Римар. Трохи пізніше в камеру заходить співробітник РУВД Руслан Лагута, проходить повз Індила, але не піднімає його з підлоги.

"Він лежав нормально, потім сам встав", - пояснив суду Лагута, відповідаючи на запитання про те, чому не допоміг піднятися затриманому з підлоги. Рівно о 01:00, вже 18 травня, Індило різко впав боком на лавку, а через 23 хвилини звалився з неї на підлогу.

"Я підійшов до камери і запитав у нього:" Що трапилося? "Він мені відповів:" Мені добре, зашибісь ", - розповів суду Коваленко.

"Я не сказав би, що він був п`яним у той день, - розповів виданню свідок Анатолій Римар - Не виключаю, що студент помер через те, що його хтось побив ... - Що стосується відео, яке є у суду , то там не вистачає епізоду, де Ігор лається з міліціонером. Напевно, вирізали або стерли. До того ж я пам`ятаю, що Ігор відразу встав, коли його затягли в камеру, а на відео він довго лежить ".

Адвокат сім`ї Індило Олександр Заруцький каже, що, як показала експертиза запису, відео не піддавалося монтажу.

Нагадаємо, розслідування кримінальної справи за фактом смерті студента Ігоря Індила в Шевченківському райуправлінні міліції Києва завершили і передали до суду у жовтні.

На початку серпня з матір`ю загиблого студента зустрівся Президент Віктор Янукович. Він заявив, що доручив генеральному прокурору Олександру Медведьку особисто перевірити об`єктивність розслідування цієї кримінальної справи і вжити невідкладних заходів щодо завершення розслідування в максимально стислі процесуальні терміни.

Кореспондент