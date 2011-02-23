Комуністи знову пропонують запровадити смертну кару

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону “Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо впровадження смертної кари як виду покарання)”.

Авторами законопроекту є народні депутати від КПУ Петро СИМОНЕНКО, Ігор АЛЕКСЄЄВ, Валерій БЕВЗ.

Як відомо, у лютому 2010 року ВР відхилила проект Закону “Про внесення змін до деяких законів України (щодо посилення кримінальної відповідальності за певні злочини)”, яким пропонувалося внести смертну кару до переліку видів покарань, які можуть бути застосовані судом до осіб, визнаних винними у вчиненні ряду тяжких злочинів. Тоді авторами законопроекту були П.СИМОНЕНКО, І.АЛЕКСЄЄВ та Ігор КАЛЄТНІК. За законопроект проголосували лише 32 народних депутата, серед них 27 – від КПУ, 2 – від Партії регіонів, 1 – від БЮТ, 1 – від Блоку Литвина, 1 – позафракційний.

Документ передбачав встановлення можливості застосування як виняткової міри покарання смертної кари за наступні тяжкі та особливо тяжкі злочини: умисне вбивство, торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини, розбій, бандитизм, терористичний акт, контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів, одержання хабара.