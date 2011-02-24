Донекий блогер підготував мартиролог до річниці інавгурації Януковича

Донецький блогер Денис КАЗАНСЬКИЙ розмістив у своєму журналі «Мартиролог донецьких міст», присвячений річниці інавгурації Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті об`єднання «ЗМІ без цензури», у такий спосіб Д. КАЗАНСЬКИЙ підтримав громадський рух «ЗМІ без цензури», активісти якого запропонували вважати національним днем жалоби 25 лютого, – день, коли на посаду вступив Президент України В.ЯНУКОВИЧ.

Останні кілька років Д. КАЗАНСЬКИЙ (в ЖЖ - frankensstein) збирає матеріали про побут Донбасу, розповідає про стан занедбаних шахтарських міст, де люди залишилися без роботи, а інфраструктура з часом знищилася. Блогер вважає «Мартиролог донецьких міст» своєрідним «подарунком» Президентові.

«Роки його праці до невпізнання змінили наш край, а гідні продовжувачі справи президента щодня піклуються про те, аби ніщо не порушило стабільність, яку високопрофесійна команда ЯНУКОВИЧА досягла з таким трудом», – пояснює Д.КАЗАНСЬКИЙ.

На фотографіях, зібраних у «Мартиролог», показані місто Українськ, залишене мешканцями після закриття єдиної шахти; напівзруйнований Торез, де свого часу працював знаменитий ударник Олексій Стаханов; на нелегальних шахтах-«копанках» донеччани сьогодні видобувають вугілля за допомогою залізних ванн. На батьківщині В.ЯНУКОВИЧА, в місті Єнакієве, за словами блогера, знайдено будинок, де народився Президент, – він зруйнований.

«А це, Вікторе Федоровичу, ваш будинок. Пам`ятайте, ви тут у дитинстві жили? Він не дуже добре виглядає, але це нічого. Головне, що вам так подобається. У нас тепер скрізь таке!» – звертається блогер до Президента України.

Громадське об`єднання «ЗМІ без цензури» закликає до проведення флеш-мобу «25 лютого - день жалоби в Україні», присвяченого річниці перебування на посаді Президента України В.ЯНУКОВИЧА.

У цей день активісти об`єднання закликають громадян України одягтися в чорне, приспустити національні прапори й пов`язати чорні стрічки на автомобілі.

Довідка УНІАН. «ЗМІ без цензури» – це громадянське об`єднання, метою якого є мобілізація громадян в Інтернеті. Активісти організації брали участь у розповсюдженні інформації про знесення історичних будівель в столиці України.

Фото Д.Казанського