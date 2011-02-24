Чи є в Україні політичні репресії

Більш як третина українців називають арешти і допити опозиціонерів політичними репресіями.

Про це повідомив директор департаменту комунікацій Gorshenin Group Володимир ЗАСТАВА, презентуючи на прес-конференції в Києві результати соціологічного дослідження Інституту Горшеніна «Перший рік президентства Віктора ЯНУКОВИЧА. Підсумки».

Зокрема, за його словами, 39,6% громадян вважає арешти і допити опозиціонерів політичними репресіями. Вважають, що таким чином влада бореться з корупцією 30,9%, а 9,3% дали відповідь «інше» на це питання. При цьому кожному п`ятому опитаному (20,2%) важко відповісти на питання.

Експерт відзначив, що навіть на сході країни арешти опозиціонерів оцінюють негативно. Опитування засвідчило, що лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО сприймається як головна опозиція, яка не продасться і не піде на співпрацю з владою.

*** Інститут Горшеніна провів всеукраїнське телефонне опитування на тему: «Перший рік президентства В.ЯНУКОВИЧА» з 14 по 23 лютого 2011 року. Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 2000 респондентів віком від 18 років, у всіх областях України. Квотами були область, стать і вік респондентів, а також тип населеного пункту. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,2%.