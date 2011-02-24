За Януковича почалося згортання прав і свобод українців

Українські правозахисники констатують згортання соціально-економічних прав і свобод в Україні з приходом до влади команди Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили сьогодні на прес-конференції в Києві представники Української Гельсінської спілки з прав людини Євген ЗАХАРОВ, Володимир ЯВОРСЬКИЙ та Аркадій БУЩЕНКО, коментуючи доповідь понад 40 українських правозахисних організацій «Права людини в Україні – 2009-2010».

«Дії органів влади протягом 2010 року свідчать не про наміри змінити ситуацію на краще, а про згортання навіть тих позитивних процесів, що були, і появу нових тенденцій щодо порушень прав людини і проявів неповаги до них», - сказав Є.ЗАХАРОВ, додавши при цьому, що від влади немає майже ніякої реакції на звернення громадськості, протести проти незаконних дій – «вона просто їх ігнорує».

У свою чергу В.ЯВОРСЬКИЙ додав: «Ми можемо констатувати, що Україна розвернулася і почала рух в протилежну сторону – шляхом зменшення соціально-економічних прав людини».

Також А.БУЩЕНКО зауважив, що впродовж останнього року з’явилася нова тенденція з боку міліції – помста.

«Міліція показує – не треба скаржитися на нас, показувати погане в роботі», - сказав він, зауваживши, що за даними соціологічних досліджень, минулого року від незаконних дій міліції постраждали, за різними оцінками, від 780 тис. до 790 тис. осіб, у той час як у 2009 році ця цифра становила 604 тис.

У контексті цього В.ЯВОРСЬКИЙ зазначив, що складається враження, що правоохоронні органи “отримали певний дозвіл на застосування недозволених методів. Це є ознакою переходу від демократичного до тоталітарного суспільства».

Водночас, на думку правозахисників, до політичних переслідувань можна відносити кримінальні справи, порушені проти учасників податкового Майдану, членів “Тризубу” та ВО «Свобода», колишніх високопосадовців Юрія ЛУЦЕНКА та Євгена КОРНІЙЧУКА.

«Практично всіх громадських активістів, хто отримав адмінпокарання за «порушення порядку організації мирного зібрання», можна апріорі вважати жертвами політичних переслідувань», - констатують правозахисники.