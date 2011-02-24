Лавринович пояснив, що незалежність суду - це побажання на майбутнє

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявляє, що українська влада стурбована зниженням рейтингу свобод в країні за оцінками Freedom House.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства юстиції, про це О.ЛАВРИНОВИЧ заявив під час своєї зустрічі в Києві з новопризначеним директором Міжнародної неурядової громадської організації "Freedom House" Девідом КРЕМЕРОМ.

Разом з тим, наголосив О.ЛАВРИНОВИЧ, під час здійснення в країні реформ "влада змушена вдаватися до непопулярних кроків, що, безсумнівно, накладає відбиток на рейтинги держави".

У цьому зв‘язку міністр юстиції закликав експертів організації керуватися конкретними фактами, а не емоціями та уподобаннями противників чи прибічників реформ та нинішньої влади. "Коли ми побачимо результати реформ, ситуація виглядатиме значно кращою, ніж сьогодні і ніж була коли-небудь до цього", - вважає О.ЛАВРИНОВИЧ.

Міністр юстиції також зазначив, що українська влада готова до співробітництва з міжнародними неурядовими організаціями, оскільки це допомагає оцінити загальний стан речей у державі.

О.ЛАВРИНОВИЧ роз‘яснив експертам "Freedom House", зокрема, кроки, які на сьогодні вживаються владою для реформування судової системи. Водночас відзначивши, що незалежність судової влади від зовнішніх чинників та впливів на сьогодні є "скоріше побажанням на майбутнє".

Проте міністр юстиції заперечив, що залежність українських суддів має політичний характер. За його словами, на формування позиції для частини суддівського корпусу в Україні суттєво впливають мотиви особистої вигоди.

"Тому одним з мотивів судової реформи є руйнація корупційної складової. Зроблено серйозні зміни, які дадуть можливість у ближчі роки побачити зміни від перегляду способу призначення суддів до визначення порядку притягнення їх до відповідальності", - додав він.

О.ЛАВРИНОВИЧ також пояснив експертам "Freedom House" юридичну логіку повернення до Конституції 1996 року, внесення змін до Основного Закону щодо терміну повноважень рад усіх рівнів, визначення термінів чергових виборів тощо. "Юридична складова цих процесів дуже проста та бездоганна з фахової точки зору. Тому дуже важливо, щоб при їх оцінці застосовувалася фахова експертиза, а не оцінювалося те, що виникає в уяві тих чи інших політиків", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, в огляді політичних прав, громадянських свобод та дотримання демократичних принципів у 194-х країн світу за 2010 рік, складеному американською неурядовою правозахисною організацією "Freedom House" Україна в рейтингу свобод перемістилася з категорії "вільні" до "частково вільні" через прогрішення ситуації зі свободою слова, тиск секретних служб, вороже ставлення уряду до опозиції, неурядових організацій та збільшення впливу Президента на судочинство.