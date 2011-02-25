Лівія: тіла вбитих вивозять літаками в пустелю

У Лівії найманці голови держави Муаммара Каддафі вантажать тіла вбитих опозиціонерів у літаки і скидають в пустелі. Про це повідомив колишній представник Лівії в Організації Об`єднаних Націй Ібрагим Даббаши. Він зазначив, що загиблих викидають у районі м. Сирта, передає Бі-бі-сі.

За даними різних джерел, впродовж демонстрацій, що тривають у Лівії, загинули від 300 до 1000 осіб.