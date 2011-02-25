Естонці перші в світі голосуватимуть через мобільні телефони

Естонські виборці сьогодні починають електронне голосування на виборах до парламенту, які пройдуть 6 березня. Окрім електронного голосування, естонці перші в світі отримали на цих виборах можливість голосувати через мобільний телефон – повідомляє РИА Новости.

Електронне та мобільне голосування розпочалось сьогодні і завершиться увечері 2 березня. Його результати стануть відомі після завершення парламентських виборів 6 березня.

Для участі в електронному голосуванні через комп’ютер виборець повинен мати спеціальну ідентифікаційну карту (ID -карту), яка є документом, що засвідчує особу, нарівні з паспортом. Необхідно також мати пристрій для читання ID-карт і завантажити спеціальну програму «Додаток виборця» з сайту виборчої комісії.

Після входу в систему, програма перевіряє, чи не проголосував виборець раніше, і завантажує списки кандидатів виборчого округу за місцем проживання. Після чого можна проголосувати за свого кандидата.

Можливість голосувати по мобільному телефону з‘явилась завдяки закону, прийнятому ще в 2008 року, і він набув чинності 1 січня 2011 року.

На думку законодавців, голосування за допомогою мобільного телефону збільшить активність виборців і надасть їм додаткові зручності.

При голосуванні за допомогою мобільного телефону також потрібна наявність комп’ютера. Роль ідентифікаційної карти відіграє SIM-карта телефону, а зчитуючим пристроєм служить сам телефон. Активізувати мобільну ідентифікацію необхідно на сайті Департаменту поліції і прикордонної охорони Естонії.

Згідно з проведеним фахівцями аналізом безпеки, використання SIM-карти так само безпечно, як використання ID-карти.

Голос, поданий електронним шляхом, можна змінити, проголосувавши знову до кінцевої дати виборів. В цьому випадку буде врахований останній голос.

Якщо виборець також проголосував у виборчій дільниці в період дострокового голосування з 28 лютого по 2 березня, тоді його електронний голос анулюється і враховується голос, відданий «на папері». В день виборів – 6 березня – електронний голос не можна ні змінити, ні анулювати.

Уперше можливість віддати свій голос електронним шляхом була випробувана в Естонії на виборах в місцеві органи влади в 2005 році, тоді нововведенням скористалися понад 9,3 тис. чоловік.

У 2007 році на виборах до парламенту через комп’ютер проголосували вже 30,2 тис. громадян, в 2009 на виборах в Європарламент – 58, 6 тисяч. У тому ж році на місцевих виборах в інтернеті голосували вже 104,4 тис. чоловік. Таким чином, за чотири роки число тих, що голосують електронним шляхом збільшилося більш ніж вдесятеро.

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