Інститут національної пам’яті знову очолив Солдатенко
10:51, 28 лютого 2011Права людини
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Рішення Кабміну на офіційному сайті
Кабінет міністрів призначив Валерія СОЛДАТЕНКА директором Українського інституту національної пам’яті.
Відповідне розпорядження №146 від 14 лютого розмішено на сайті уряду.
Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ 9 грудня 2010 року ліквідував Український інститут національної пам’яті, який мав статус президентської структури, а 23 лютого 2011 року звільнив Валерія СОЛДАТЕНКА з посади голови цього інституту.
12 січня 2011 року Кабінет міністрів своєю постановою утворив Український інститут національної пам’яті як науково-дослідну установу, що перебуває в управлінні уряду.
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