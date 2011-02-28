Прес-конференція «Чи законно засекречені генеральні плани міст і кому це вигідно?»

У середу, 2 березня 2011 року, о 10:30 в конференц-залі УНІАН (м. Київ, вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція Східнодноукраїнського центру громадських ініціатив (СЦГІ) «Чи законно засекречені генеральні плани міст і кому це вигідно?».

Участь у заході візьмуть: Володимир Щербаченко, голова Східноукраїнського центру громадських ініціатив, керівник проекту «Через доступ до генеральних планів – до містобудування без корупції» та Олександра Матвійчук, експерт проекту «Через доступ до генеральних планів – до містобудування без корупції».

На заході будуть презентовані результати моніторингу доступності для громадян генеральних планів 196 міст, серед яких: обласні центри, міста-мільйонники, курортні міста України. Також громадські активісти розкажуть про позицію щодо забезпечення вільного доступу громадян до містобудівної документації 147 міських, районних, міжрайонних та обласних прокуратур, 26 управлінь СБУ, 18 проектувальних інститутів, профільних міністерств та судів. Вся зазначена інформація була зібрана та узагальнена СЦГІ в ході моніторингового дослідження проведеного у 2009-2011 роках в рамках проекту «Через доступ до генеральних планів – до містобудування без корупції».

Окрім інформації про позицію органів державної влади та місцевого самоврядування, яку СЦГІ отримав шляхом офіційного листування із понад 400 організаціями та установами, громадські експерти представлять тематичний аналіз українського законодавства. Зокрема експерти розкажуть як новий закон «Про регулювання містобудівної діяльності» зберігає втаємничення генпланів та пов’язані із цим корупційні ризики.

Зацікавлені учасники прес-конференції отримають моніторинговий звіт «Доступ громадськості до генеральних планів міських населених пунктів України: збірник матеріалів за результатами проекту».



Прес-конференція відбудеться у рамках проекту «Через доступ до генеральних планів –до містобудування без корупції», що реалізується Східноукраїнських центром громадських ініціатив за фінансової підтримки програми «Верховенство права» Міжнародного Фонду «Відродження».