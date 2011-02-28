Прес-конференція "В’язні податкового майдану. Репресивна машина влади в дії"

Прес-конференція на тему: «В’язні податкового майдану. Репресивна машина влади в дії».

Після розгону і знесення податкового майдану в грудні минулого року київська міліція порушила кримінальну справу проти семи осіб. Їм інкримінують пошкодження гранітної плитки на головній площі. Проте вони не брали участі у встановленні наметів і, відповідно, не забивали металеві прути в покриття майдану. Яку мету ставить перед собою влада, запустивши репресивну машину? Чи не є суспільна та публіцистична діяльність Ігоря Гаркавенко причиною його переслідування та утримування в СІЗО? Як влада за допомогою судів, прокуратури та міліції проводить свою репресивну політику?

Учасники: адвокат Олег Левицький, представник Ігоря Гаркавенко Артем Бєлов, підозрюваний по справі Олександр Мандич (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

Телефони: 050- 355-50-66, 093-399-72-33. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

Дата проведення 12:30 01.03.2011.