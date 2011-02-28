За імітацію статевого акту під ВР блогера відправили у виправну колонію

Журналіст і блогер Олександр Володарський, засуджений за хуліганство (перфоманс з імітацією статевого акту під стінами Верховної Ради), 1 березня вирушає відбувати покарання у виправному закладі № 132 у селищі Коцюбинському під Києвом. Про це він повідомив у своєму блозі.

Нагадаємо, Олександра Володарського затримали 2 листопада 2009 року. Цього дня він разом із партнеркою влаштував перформанс під стінами Верховної ради. В рамках акції учасники імітували статевий акт. Таким чином пан Володарский, за його словами, намагався «привернути увагу суспільства до нетерпимого стану масових порушень прав людини в Україні, що мають місце як внаслідок ганебного законодавства, так і завдяки бездарній та непрофесійній роботі Національної експертної комісії з питань суспільної моралі». На час слідства його півтора місяці утримували в СІЗО.

Як розповів пан Володарський у коментарі Телекритиці, у вересні 2010 року суд визнав його винним у хуліганстві, вчиненому групою осіб (ст. 296 ч. 2 Кримінального кодексу України) і прийняв рішення про обмеження волі строком на один рік, зарахувавши й термін перебування в СІЗО. Однак вирок не набув чинності, оскільки були подані апеляції. Обвинувачення подавало апеляційну скаргу з проханням визначити покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, а захист апелював про виправдання. Наприкінці грудня 2010 року апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційних скарг.

Після цього, за словами Олександра Володарського, він чекав повідомлення з кримінально-виконавчої служби. Через два місяці після винесення вироку, служба зв`язалася з ним і повідомила про те, що він відбуватиме покарання у виправному закладі в Коцюбинському під Києвом.

«Адміністрація колонії, якщо вирішить, що я не небезпечний для суспільства і заслуговую на довіру, може дозволити мені виїжджати за межі колонії і навіть жити в Києві або знімати житло в межах Коцюбинського. Від адміністрації також залежить, чи дозволять мені залишитися на старій роботі (я зараз працюю журналістом, пишу аналітику для сайту "Багнет", можу займатися цим віддалено, мені лише потрібен телефон)», - розповів пан Володарський.

Олександр Володарський уже подав касаційну скаргу на рішення судів попередніх інстанцій. За його словами, її мають розглянути в березні. «Якщо касація не пройде, ми будемо позиватися до Європейського суду з прав людини», - зазначив він.

На думку юриста Інституту масової інформації Романа Головенка, Олександрові Володарському могли дати більший строк: «За прилюдне злягання в нас садять (навіть до 4-х років тюрми, а не обмеження волі), зокрема, це наводиться як приклад групового хуліганства у коментарі до Кримінального кодексу і, по моєму, немає великої різниці - була то імітація чи все було насправді».

За словами юриста, те, що пан Володарський повідомив про акцію протесту заздалегідь, не має великого значення. Тому що про акцію протесту повідомляють, щоби місцева влада могла вжити заходів, аби акція не заважала іншим громадянам. «Заборона хуліганського порушення моральних норм в даному випадку має іншу природу. Імітація статевого акту відбувалася в центрі міста біля парку, де зазвичай гуляють мами з дітьми. Як на мене, то в цьому випадку законодавство накладає певні "табу" саме з метою захисту нормального розвитку дітей, а не моральних уподобань перехожих», - зазначив він.

Відтак, пан Головенко має сумніви, що величина покарання була б іншою, навіть якби справу розглядав суд у котрійсь із європейських країн.

Телекритика нагадує, що після виходу зі слідчого ізолятора блогер і журналіст звертався з відкритим листом до президента України Віктора Януковича, де наводив факти порушення прав затриманих у СІЗО.