У Кот-д’Івуарі обстріляли експертів ООН

10:13, 01 березня 2011
Права людини
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Розгортається протистояння між прихильниками двох президентів

 У столиці Кот-д’Івуара, місті Ямусукро, прихильники колишнього Президента країни Лорана ГБАГБО обстріляли в понеділок експертів ООН, убитих і поранених немає.

Група експертів ООН намагалася перевірити повідомлення, що надходили раніше, про те, що Білорусь поставила прихильникам Л.ГБАГБО військові вертольоти, передає Радіо «Свобода».

Білорусь заперечує будь-які військові постачання в Кот-д’Івуар.

Ембарго на постачання зброї в Кіт д`Івуар діє з 2004 року. У країні кілька років тривало збройне протистояння північних і південних регіонів.

На сьогодні розгортається протистояння між прихильниками двох президентів – Л.ГБАГБО і Алассана УАТТАРА. Вважається, що переможцем на останніх президентських виборах став А.УАТТАРА. Л.ГБАГБО, проте, відмовляється залишити свій пост. ООН попереджує, що країна знаходиться на межі нової громадянської війни.

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