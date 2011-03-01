Активіст податкового Майдану оголосив голодування у СІЗО

Один із заарештованих учасників податкового Майдану Ігор ГАРКАВЕНКО на знак протесту оголосив у слідчому ізоляторі безстрокове голодування.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив представник інтересів затриманого Артем БЄЛОВ.

За його словами, І.ГАРКАВЕНКО, якого серед інших обвинувачують у пошкодженні гранітної плитки на Майдані Незалежності в Києві при встановленні наметів, переконаний, що його арешт і кримінальна справа є виключно політичним переслідуванням.

"Третього березня Апеляційний суд Києва має розглянути скаргу захисту І.ГАРКАВЕНКА на продовження йому терміну тримання під вартою до чотирьох місяців... Ігор намагався протестувати законним шляхом - писав подання, оскаржував рішення, але результату немає. Отже, втративши надію на отримання правосуддя він вдається до останнього легального захисту - безстрокового голодування", - сказав А.БЄЛОВ.

У свою чергу адвокат І.ГАРКАВЕНКА Олег ЛЕВИЦЬКИЙ, коментуючи кримінальне переслідування свого підзахисного, підкреслив, що ознайомившись з матеріалами справи він зробив висновок, що справа є політичною. "Зі всього видно, що обвинувачення є абсурдними, а справа Ігоря ГАРКАВЕНКА є політичною і тому його можна віднести до політичних в’язнів", - сказав адвокат. За словами О.ЛЕВИЦЬКОГО, слідство демонструє свавілля у виборі доказів, ігнорує очевидні факти: не допитує свідків, які могли би підтвердити, що І.ГАРКАВЕНКО на момент встановлення наметів на Майдані перебував у Харкові. Крім того, як зазначив адвокат, правоохоронні органи демонструють вибірковість застосування законів. "Пригадайте так званий "біло-блакитний Майдан" у 2007 році, фотографії якого ще й досі розміщені на офіційному сайті Президента. Тоді теж були встановлені намети, вбиті у плитку металеві прути. Але ніхто із учасників і тоді і до сих пір не покараний. Це свідчить про вибірковість застосування законів", - сказав О.ЛЕВИЦЬКИЙ.