Таємниці України: генплани більшості міст засекречені

У більшості міст України доступ до генеральних планів обмежено грифами «Для службового користування» (ДСП) і «Таємно».

Про це свідчать результати моніторингу доступності для громадян генеральних планів, обнародуваного сьогодні на прес-конференції в УНІАН експертами Східноукраїнського центру громадських ініціатив (СЦГІ).

«Понад 31 мільйон громадян позбавлені доступу до містобудівних документів, а це майже 70% населення», - сказав голова Східноукраїнського центру громадських ініціатив Володимир ЩЕРБАЧЕНКО.

Він повідомив, що дослідження в рамках проекту «Через доступ до генеральних планів – до містобудування без корупції» проводилося СЦГІ за фінансової підтримки міжнародного фонду «Відродження» в 2009-2011 роках шляхом відправлення офіційних запитів до органів місцевого самоврядування 196 міст з населенням більш як 25 тис. чоловік і курортних міст, а також управлінь СБУ, 18 проектних інститутів і профільних міністерств та відомств.

Зокрема, в запитах йшлося про надання копій картографічних креслень і змістовної частини генпланів.

Згідно з дослідженням, жодне зі 196 міст не запропонувало якісну і повноцінну копію генерального плану або його картографічної складової. Лише п`ять міст (Калуш, Моршин, Хмільник, Щолкіно, Южноукраїнськ) надали копії основних креслень генпланів. При цьому 115 зі 196 рад міст відмовили в доступі до генпланів.

Зокрема, 84 міста і селища міського типа офіційно заявили про обмеження доступу до генпланів грифами ДСП або «Таємно». При цьому експерти заявляють, що кількість таких міст більша, ніж про це повідомляють міські ради.

Водночас у СБУ і прокуратурі вважають практику засекречування генпланів такою, що не суперечить законодавству, і не вживають заходів щодо зміни такої ситуації.

В.ЩЕРБАЧЕНКО відзначив, що виготовлення генеральних планів, повністю відкритих для громадськості, технічно можливо, проте органи місцевої влади не замовляють їх, зокрема, через те, що не затверджені розцінки на розробку відкритих для громадськості генпланів.

У свою чергу експерт проекту «Через доступ до генеральних планів – до містобудування без корупції» Олександра МАТВІЙЧУК пояснила, що генеральні плани мають бути відкритими і не є інтелектуальною власністю розробників. Проте недоліки правового регулювання і недотримання місцевими владами законодавства є одними з причин в обмеженні доступу громадськості до генеральних планів.