Мінприроди - проти відміни спецрежиму в заповідниках

Міністерство екології та природних ресурсів України виступає категорично проти вилучення із Закону України “Про природно-заповідний фонд” норми про спеціальний режим використання природних ресурсів у межах територій і об`єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінприроди.

За словами представників міністерства, ця норма, що діє з січня минулого року, нарешті врегулювала, а головне – спростила отримання населенням дозволів на спеціальне використання природних ресурсів на територіях ПЗФ, тобто впорядкувала механізм володіння, використання і оренди природних ресурсів (окрім корисних копалин) для виробничих та інших видів діяльності.

Насправді, в Україні зазначений спецрежим введено з 1991 року і повністю відповідає міжнародній практиці. Проте його регламентація здійснювалася кількома нормативно-правовими актами. Більш того, до введення цієї норми дозвіл на спецвикористання природних ресурсів видавали різні органи влади і землекористувачі, що істотно перешкоджало державній політиці щодо раціонального використання особливо цінних природних ресурсів.

На думку експертів, скасування цієї законодавчої норми не враховує загальносвітових тенденцій і грубо суперечить програмам ЮНЕСКО з охорони природи. Такий крок загострить конфлікт інтересів населення та інтересів з охорони природи, погіршить соціально-економічну ситуацію на заповідних територіях, неминуче призведе до порушення прав людини і, як наслідок, поставить питання про скасування статусу заповідника на значних природоохоронних територіях. У результаті, це призведе до знищення заповідного фонду України, не кажучи вже про скорочення бюджетних надходжень у зв`язку зі скасуванням стягування плати з населення за спецвикористання природних ресурсів, зазначають експерти.