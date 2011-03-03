ДАІ вилучатиме підробні перепустки

Управління Державтоінспекції Києва нагадує водіям про відповідальність за використання підробних документів для безперешкодного проїзду та попереджає про подальше вилучення таких “перепусток”.

Як зазначається у переданому УНІАН повідомленні Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у м.Києві, у столиці чимало водіїв продовжують їздити з різного роду наклейками на лобовому склі, які, на думку їхніх власників, повинні забезпечити безперешкодне пересування по міських вулицях. До того ж чимало водіїв, у разі порушення Правил, пред`являють інспекторам різного роду перепустки, посвідчення, візитні картки представників різних органів виконавчої влади та правоохоронних органів. Власники таких "документів" розраховують на прихильне ставлення співробітників ДАІ і можливість уникнути покарання.

У зв’язку з цим начальник ДАІ м. Києва Анатолій КУРІННИЙ наголошує, що на сьогодні чинним законодавством не передбачено жодних документів, які б давали право водіям уникнути покарання за порушення Правил дорожнього руху. Тому інспектори столичної ДАІ вилучають такі "посвідчення" та "перепустки" й вилучатимуть і надалі, а власників притягуватимуть до адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху на загальних підставах.

Згідно з інформацією УДАІ столиці, тільки з початку поточного року вказаних “документів” виявлено 478.