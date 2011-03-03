У Білорусі заборонили ДДТ і Pet Shop Boys?

Білоруські блогери розповсюдили в Інтернеті список груп і виконавців, виступ яких пропонується обмежити в місцевому теле- і радіоефірі.

Як повідомляє РБК, за словами одного з користувачів соціальних мереж, список був взятий на одній з білоруських радіостанцій.

Крім білоруських груп "Ляпис Трубецкой" і "Крамбамбуля", в нього потрапили і цілий ряд російських виконавців. У їх числі групи ДДТ, "Наїв", "Таргани", співак Дмитро Спірін.

Дісталося і російським письменникам. Не рекомендується включати в ефір твори таких авторів, як Борис Васильєв, Віктор Єрофєєв і Едуард Успенський.

Обмеження торкнулися і виконавців з далекого зарубіжжя. Зокрема, йдеться про популярну британську групу Pet Shop Boys. Наявність цієї команди в списку можна пояснити лише тим фактом, що в кінці минулого року учасники колективу підписали петицію, в якій йшлося про порушення прав людини в Білорусії.

Офіційних коментарів білоруських властей у зв`язку із списком, що з`явився, поки не було.