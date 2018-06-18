Змінюємо вивіску - ЖЕК на ОСББ?

Львівські чиновники вкотре стверджують про неймовірні зусилля у сприянні функціонуванню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Для цього навіть у 2008 році була розроблена і затверджена спеціальна програма їх розвитку. Дана програма передбачала безпосереднє стимулювання створення нових і підтримки діючих ОСББ. Попри це, не все так просто, як видається на перший погляд.

ОСББ vs ЖЕК: львівське ноу-хау

Якщо не можна зупинити незворотного процесу – потрібно його очолити. Незаперечна життєва аксіома, яка стосується питань реформування житлово-комунального сектору міста Львова. Посадовці міської ради із значним досвідом роботи у житлово-експлуатаційних канторах міста, усвідомлюючи нові віяння у створенні об’єднань співвласників, активно почали долучатись до реєстрації ОСББ та розподілу у ручному режимі бюджетних коштів. Бездонність можливостей для викачування коштів мешканців відповідних квартир без надання передбачених послуг із прибирання чи ремонту будинків, відмова у виборі потрібних послуг, фасадне звітування за витрачені кошти - це далеко не повний перелік дій які застосовують до простих споживачів житлово-комунальних послуг.

Відомі навіть окремі факти, коли працівники ЖЕКу, збираючи підписи для встановлення домофонів, зухвало використовували їх для реєстрації ОСББ. А потім, коли створювалась справжні ініціативні групи, виявлялось, що у цьому будинку ОСББ давно вже успішно функціонує. Правда, ніхто із мешканців про це й поготів не знав. Таке собі львівське ноу-хау. Звичайно, що довести мешканцю те, що він не ставив свого підпису по створенню ОСББ і не брав участь в установчих зборах, у сучасних реаліях не так уже й просто.

Переформовування багатьох ЖЕК-ків у нові обриси – об’єднання співвласників, таки не змінили змісту, сутності і підходів до вирішення будинкових проблем. Відбулась лише фактична зміна „вивіски”. Та й відповідальності перед мешканцями ніхто не збирався брати. Зрештою, справа не у наявності юридичного факту створення в окремому будинку відповідного об’єднання, а в подальшій здатності керівного складу цього утворення і самої активності мешканців до ефективної діяльності, проведенні тих чи інших заходів із упорядкування будинку, інженерних мереж тощо.

Програма розвитку ОСББ – декларація чи бутафорія?

До недавнього часу на унікальне авторство у написанні програми претендувало багато чиновників і громадських активістів. Попри це, завантаженість тексту програми надмірним описом проблем житлово-комунального господарства, розповідями про важливість створення альтернативи ЖЕК-ам, банальним переписуванням положень законодавства не додали суттєвого поштовху до гіпершвидкого створення мешканцями об’єднань.

Міські посадовці фактично почали займатись юридичним консультуванням громадян з питань створення ОСББ. Та чи є це функцією органу публічної адміністрації – надавати такі консультації потенційним юридичним особам? Чи не повинна місцева влада приймати і виконувати владно-розпорядчі рішення та положення законодавчих актів, зрештою надавати як громадянам, так і юридичним особам „управлінські” послуги? Та й одними порадами і консультаціями ситим не будеш…

Чомусь міські посадовці вирішили, що найголовнішим завданням повинна бути пропаганда у необхідності створення ОСББ, допомога у підготовці установчих документів, а також встановлення „плану” у клепанні нових ОСББ. Ніхто правда не задумувався, що цим же ОСББ доведеться передати на баланс будинки із капітальним ремонтом, справні інженерні мережі, прибудинкові території.

За останніх 5 років у місті Львові лише 4% ОСББ із близько 400 офіційно зареєстрованих отримали прибудинкову територію у власність або користування. І це називається підтримка діяльності ОСББ? Деяким із них, наприклад ОСББ „ГАЗДА”, доводилось отримувати прибудинкову територію через місцевий суд і навіть з залученням державних виконавців. А спробуйте запитати будь-яке ОСББ у місті, чи посприяли їм міські чиновники в підготовці документів для при будинкових територій? Чи це не є знущанням над мешканцями, які відповідально вирішили бути господарями на своєму подвір’ї? Цікаво, що спеціалізована землевпорядна організація, яка за ринкову ціну виготовляє відповідні документи, є комунальної форми власності, тобто заснована цією ж міською радою, і жодних уступок чи пільг для ОСББ не надає. А це, як-не-як, немалі кошти за легалізацію свого ж подвір’я.

Зрозуміло, що будь-яка програма передбачає відповідне фінансування із міського бюджету. Таке фінансування щодо цього ж просвітництва, усіляких навчань, робіт із ремонту будинків, оплати виготовлення технічної документації здійснювалось із міського бюджету без жодних конкурсів. Захотів посадовець допомогти нужденним ОСББ – воно отримало відповідні кошти, а не захотів – чекайте наступного року. У 2008 р. таких коштів було використано у сумі 2 млн.грн., у 2009 р. – 3,2 млн.грн., а у 2010 р. – 6 млн.грн. Та й практика звітування міських посадовців перед цими ж ОСББ стосовно ефективності виконання програми чи використання коштів практично відсутня.

ОСББ – виконавець послуг із водопостачання?

Проте, чи не найбільшою із сторони міської влади зухвалістю є рішення виконкому, яке встановлює, що надавачами послуг є ОСББ. ОСББ фактично перетворено у колекторів, які зобов’язані латати дірки міського водоканалу. При тому, що є чіткі визначені положення законодавчих актів, а також сформована судова практика у таких ситуаціях. Наприклад, рішення Львівського апеляційного господарського суду щодо розгляду позову ЛМКП “Львівводоканал” до ЖБК № 63 про спонукання до укладення договору на подачу води з комунального водопроводу та приймання стічних вод до комунальної каналізаційної мережі. У цій справі суд відмовив у задоволенні позовних вимог комунального підприємства.

Для додаткових доводів зазначимо, що основна діяльність ОСББ полягає у здійсненні функції із забезпечення реалізації прав власників приміщень щодо володіння та користування загальним майном, а не наданні послуг (ст.4 ЗУ «Про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків»); виконання функцій виконавця комунальних послуг, зокрема, укладення договорів, є правом, а не обов’язком балансоутримувача (ст. 24 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»).

Співпраця ОСББ із міськими посадовцями – лише через листування

Таке нововведення стосується тих ОСББ, у яких вистачає сміливості вголос говорити про неефективність місцевої політики у сфері сприяння розвитку ОСББ. Усілякі пропозиції про їх залучення до участі у підготовці локальних актів зустрічають потужний опір посадовців, які стверджують про те, що відповідні проекти – це їхній інтелектуальний продукт, який не потребує узгодження із зацікавленою громадськістю. Та й для чого удосконалювати те, що давно уже відкатано і успішно працює. Але чи на користь мешканців міста Львова? Як-не-як, очевидно, що система ЖЕКів відпрацювала десятиліття. Й ОСББ нічого не загрожує, - переконані вчорашні комунальники.

А на прохання про надання інформації щодо використання коштів – чиновники відповідають мовчанкою...

Андрій Глуховський, експерт ІПЦ "Наше право"