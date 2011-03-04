В Україні загострилися проблеми з дотриманням прав жінок

Міжнародні організації стурбовані тим, що в ході адміністративної реформи сфера забезпечення рівності жінок і чоловіків залишилася поза компетенцією уряду: ліквідували відомство, яке опікувалося жіночими проблемами. Міністерство сім`ї, молоді і спорту реформоване в Держслужбу молоді і спорту. Новостворене відомство тепер не займатиметься проблемами сім`ї, гендерної політики, профілактиці домашнього насильства, протидії торгівлі людьми. А ці питання в Україні зараз надзвичайно актуальні, наголошує заступниця директора представництва Програми розвитку ООН в Україні Олена Панова.

Українські жінки не мають доступу до влади: тільки 8 відсотків жінок представлено в українському парламенті, жодної жінки не має у складі Кабміну, є суттєвою різниця в заробітній платі жінок і чоловіків за працю рівної цінності. Попри це рівень вищої освіти жінок є однаковим з чоловіками.

Насильство в сім`ї та торгівля людьми в Україні мають гендерне забарвлення. Понад 90 відсотків жертв домашнього насильства і 80 жертв торгівлі людьми – це жінки.

«Дуже часто в Україні жінок змальовують стереотипно, що жінки тут є предметом естетичної насолоди, краси, задоволення, або як машини для виконання хатніх обов’язків. Це не припустимо. Це принижує», - наводить слова О.Панової на відкритті київського форуму «Суспільство рівних можливостей» Deutsche Welle.

Натомість заступниця голови Представництва Європейського Союзу в Україні Марія Юркова нагадала, що ЄС виділив Україні 14 мільйонів євро на підтримку гендерних програм, а натомість проблеми рівності між жінками та чоловіками в країні не поліпшуються.