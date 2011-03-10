Бідність жіночого роду, або Де в Європі гендерна рівність?

Святкувати чи ні, приймати чи не приймати поздоровлення з днем 8 березня – справа поглядів, тлумачень і вибору кожної жінки. Та в будь-якому разі цей день щороку стає нагодою звернути увагу на стан прав жінок та оцінити рівність у доступі жінок і чоловіків до основоположних прав і свобод. А стан їхній, як виявляється щоразу, незадовільний.

Зазвичай на пленарних сесіях двох пан’європейських асамблей - Європейського парламенту і ПАРЄ – усілякі питання прав жінок обговорюються на марґінесі порядку денного, в четвер чи в п’ятницю, тобто в останній день, коли частина народних обранців уже роз’їхалася. Виняток становить лише 8 березня: як то кажуть, жінко, ось твій день. А тут ще й 100-річна річниця! Усі ці урочистості в ЄС якось наводять на думку про радянську плановість і показові виступи. Вівіан Редінґ, віце-президент Європейської Комісії, до речі, висловила сподівання, що найближчим часом Європі таки вдасться вжити необхідних заходів для забезпечення рівності прав і в таких помпезних святкуваннях відпаде потреба. Шкода, що далеко не всі європейські обранці і чиновники помічають в полеміці 8 березня якусь неприродність і фальш.

Депутати Європейського парламенту сьогодні звернули увагу на те, що 17% жінок у ЄС живуть за межею бідності. Найбільше потерпають матері-одиночки та жінки від 65 років і старші. На думку дослідників, причина тому – економічна криза, помножена на стереотипи й усіляку дискримінацію за статевою ознакою, як-от: різницю в оплаті праці жінок і чоловіків, на неможливість в принципі гармонійно поєднати сімейне життя і професійну кар’єру. Та ще плюс демографічний чинник - довша тривалість життя жінок.

В прийнятих резолюціях – про рівність прав жінок і чоловіків у 2010 році та про бідність серед жінок – депутати пропонують інтеґрувати концепцію рівності чоловіків і жінок у виробленні трудової політики усіх держав-членів ЄС і вжити заходів з метою рівного доступу до праці. В Європі, де еталоном соціо-професійної реалізації є робота з безстроковою трудовою угодою, закликають припинити надмірну репрезентативність жінок на тимчасових непостійних роботах, що не забезпечують стабільного фінансового становища. Як усе це примирити з пропозиціями про гнучкість робочих графіків - покаже час. Як змусити дрібних і середніх підприємців наймати молодих жінок, беручи на себе додатковий фінансовий тягар, пов’язаний із виплатою декретної відпустки – тут допоможуть тільки економічні заохочувальні важелі.

Комісія з прав жінок і рівності Європейського парламенту з-поміж інших проблем відзначає, що недостатньо забезпечені права жінок у аграрному секторі. На її думку, необхідно вносити зміни до статуту Європейського аграрного фонду з рурального розвитку (Feader) та вживати т.з. «позитивних» заходів на користь жінок.

А як за рік забезпечити доступ жінок до найвищих керівних посад на крупних підприємствах, що котируються на європейських фондових біржах? За допомогою встановлення квот. Так вважає Вівіан Редінґ – віце-президент Європейської Комісії, комісар у справах юстиції, засадничих прав та громадянства. На думку пані Редінґ, неприпустимо, що сьогодні серед топ-менеджерів великих європейських підприємств - 90% чоловіків, а серед складу членів правління акціонерних товариств чоловіки становлять 97%. Більшість європейських обранців схильні підтримати ініціативу віце-президента Європейської Комісії щодо квот.

Майже усі ці заклики не нові і вже знаходили своє відображення як заходи з інтеграції і соціального захисту в рамках Європейської стратегії-2020 із боротьби проти бідності та соціального виключення. Так, про Європу більш соціальну заговорили під час економічної і фінансової кризи, а на користь «включення» наразі дискримінованих верств населення говорять цифри аналітиків – на 30% можна покращити середній показник ВВП, якщо надати жінкам рівні умови доступу до праці та захисту і посприяти їхньому активнішому залученню до економічного процесу на даному етапі.

Іванна Піняк, Страсбург