В ООН підтверджують, що в Україні побили 14 афганських біженців

Регіональне представництво ООН у справах біженців на території України, Білорусі і Молдови (УВКБ ООН) і організація "Міжнародна амністія" підтверджують факт побиття та інших порушень прав півтора десятка афганських біженців, які попросили притулок в Україні.

Про це кореспонденту Бі-Бі-Сі сказав прес-секретар УВКБ ООН в Україні Максим БУТКЕВИЧ.

За словами М.БУТКЕВИЧА, афганських біженців тепер намагаються депортувати з країни в порушення норм українського і міжнародного права.

"Це дуже яскраве підтвердження того, що система надання притулку в Україні не працює. Сьогодні це зачепило цих 14 афганських громадян, завтра це торкнеться когось ще", – заявив представник УВКБ ООН.

За інформацією "Міжнародної амністії", біженці, життю яких на їх батьківщині загрожувала небезпека, були побиті співробітниками прикордонної служби.