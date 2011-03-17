Конкурс “Реалізація права на доступ до публічної інформації” Міжнародного фонду "Відродження"

Міжнародний фонд “Відродження” Спільно з Інститутом Відкритого Суспільства, Програмою “Права людини та врядування” (Будапешт) за програмою “Верховенство права” оголошує у 2011 році конкурс “Реалізація права на доступ до публічної інформації”.

Право на доступ до інформації є невід’ємним правом людини, яке передбачено положеннями Міжнародного Пакту про громадянські і політичні права (ст.19), Конституції України (ст.34,40), Законів України «Про доступ до публічної інформації”, “Про інформацію” та “Про звернення громадян”. Доступ до інформації про діяльність владних структур є механізмом, який забезпечує прозорість та підзвітність влади перед громадянами.

Мета конкурсу – сприяти поширенню діяльності неурядових організацій, спрямованої на реалізацію права особи на доступ до інформації; на протидію приховуванню суспільно важливої інформації, забезпечення більшої відкритості діяльності органів влади та інших розпорядників публічної інформації.

Учасники конкурсу: неприбуткові організації, зокрема благодійні фонди, громадські організації.

Пріоритети конкурсу:

• розвиток та поширення практики подання інформаційних запитів (відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації") та звернень громадян (відповідно до Закону України "Про звернення громадян") про надання суспільно важливої інформації, (тематика: формування та використання коштів місцевих бюджетів, управління державною та комунальною власністю, надання платних послуг органами державної влади та бюджетними установами, інформація про стан довкілля та надрокористування тощо);

• використання різних форм захисту порушеного права на доступ до публічної інформації (подальше адміністративне та/або судове оскарження незаконних відмов у наданні інформації, безпідставної відстрочки у задоволенні запиту, бездіяльності влади через ігнорування запитів, невиконання розпорядником публічної інформації обов’язку оприлюднювати інформацію у визначені терміни;

• аналіз стану відкритості влади щодо тематики запитів на підставі наданих відповідей, аналізу причин відмови у наданні інформації, висвітлення своєї діяльності тощо;

• аналіз обґрунтованості обмеження доступу до публічної інформації її розпорядниками (визначеними згідно ст. 13 Закону “Про доступ до публічної інформації”) на відповідність міжнародним стандартам у сфері свободи інформації;

• протидія необґрунтованому використанню обмежувальних грифів до інформації, що становить суспільний інтерес;

• проведення журналістських розслідувань за фактами приховування суспільно важливої інформації;

• вироблення та впровадження пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання доступу до архівної інформації в Україні;

• участь у підготовці підзаконних нормативних актів, спрямованих на реалізацію положень Закону України "Про доступ до публічної інформації";

• вироблення пропозицій щодо усунення суперечливих законодавчих положень, що регулюють питання доступу до інформації (зокрема, у сфері доступу до персональних даних публічних осіб, тощо);

• сприяння у практичному навчанні співробітників інформаційних підрозділів в органах влади та місцевого самоврядування з питань національного законодавства та міжнародних стандартів доступу до інформації.

Інформаційні запити та звернення мають бути узгодженими за тематикою, спрямованими до тих органів влади, що мають відповідну інформацію у своєму розпорядженні (або повинні мати згідно із законодавством). Адресатами мають бути як вищі центральні, так і місцеві органи влади.

У проекті мають бути передбачені способи оприлюднення суспільно важливої інформації, отриманої від розпорядників публічної інформації.

Перевага буде надаватися проектам, що зорієнтовані на широке територіальне охоплення, містять класифікацію запитуваної інформації, що становить суспільний інтерес, передбачають залучення широкого кола партнерів.

Підтримка не надаватиметься проектам, що передбачають виключно проведення навчальних заходів.

Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.

Максимальний розмір гранту — 160 тис. грн.

Останній термін подання проектів — 23 травня 2011 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 30 червня 2011 року.

Загальний бюджет конкурсу – 1,4 млн грн.

Від одного апліканта на кожен конкурс може бути подано не більше одного проекту.

Критерії оцінки проектів за програмою “Верховенство права”:

• відповідність меті й пріоритетним напрямам програми;

• передбачена проектами комплексність підходів до вирішення проблем;

• практична спрямованість результатів проектів;

• досвід організації у проведенні заходів, передбачених проектом;

• реалістичність виконання проекту, наявність чіткого плану його реалізації, визначеність очікуваних результатів;

• зваженість бюджету, наявність співфінансування проекту від інших донорських організацій.

Зверніть увагу!

• Проекти, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.

• Дата подання проекту визначається за поштовим штемпелем.

• Програма не надає ґрантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.

• Надіслані факсом та лише електронною поштою проекти не розглядатимуться.

• Подані на конкурс матеріали не повертаються й не рецензуються.

• Про результати конкурсів учасників повідомлять листом.

• Остаточне рішення щодо проекту або заявки перегляду не підлягає.

• Причини відмови в підтримці проекту не повідомляються.

Проекти оформлюються за стандартними аплікаційними формами Фонду. Оригінал проекту та 2 копії подаються або надсилаються поштою за адресою:

Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053,

Відділ управління проектами.

Увага: Проект також обов’язково має бути надісланий на електронну адресу: rol@irf.kiev.ua.

Фонд офіційно підтверджує факт отримання проектів листом, який надсилається аплікантам упродовж 7 днів з моменту отримання кореспонденції.

Проектні форми можна отримати:

1. Звичайною поштою, попередньо надіславши запит директору програми, за адресою:

Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053;

2. На веб-сторінці МФВ: http://www.irf.ua

Контактні особи:

Роман Романов, директор програми

Електронна пошта: romanov@irf.kiev.ua

Ліана Мороз, менеджер програми

Електронна пошта: moroz@irf.kiev.ua

Василина Яворська, менеджер програми

Електронна пошта: yavorska@irf.kiev.ua

Ольга Жмурко, координатор програми

Електронна пошта: zhmurko@irf.kiev.ua

Мар’яна Мазур, асистент програми

Електронна пошта: mazur@irf.kiev.ua

Тел./факс: (044) 482-03-63

Факс: (044) 486-76-29