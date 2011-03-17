Конкурс “Реалізація місцевих правозахисних ініціатив” Міжнародного фонду "Відродження"

Міжнародний фонд “Відродження” оголошує у 2011 році конкурс “Реалізація місцевих правозахисних ініціатив”.

Мета конкурсу – підтримати місцеві ініціативи громадських організацій у сфері захисту прав людини.

Учасники конкурсу: неприбуткові організації, зокрема благодійні фонди, громадські організації.

Тематичні напрями діяльності:

• доступ до інформації про діяльність влади;

• протидія дискримінації у всіх її проявах;

• дотримання прав людини у закладах закритого типу (установи виконання покарань, психіатричні лікарні, військові частини тощо);

• права людини та органи правопорядку;

• захист трудових прав;

• захист права власностi;

• свобода підприємницької діяльності;

• свобода мирних зібрань;

• право на справедливий суд.

Форми діяльності:

• дослідження та моніторинг стану дотримання / порушення прав людини, вироблення пропозицій щодо покращення ситуації;

• організація та проведення громадських правозахисних кампаній;

• використання позасудових, зокрема адміністративних, та судових механiзмів захисту прав людини.

Проекти, що передбачають проведення моніторингових досліджень, мають містити методологію проведення моніторингу та механізми поширення інформації про результати проведеної роботи.

Підтримка не надаватиметься проектам, що передбачають виключно проведення правопросвітницьких заходів.

Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.

Максимальний розмір гранту — 65 тис. грн.

Останній термін подання проектів — 13 червня 2011 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 25 липня 2011 року.

Бюджет конкурсу - 950 тис. грн.

Критерії оцінки проектів за програмою “Верховенство права”:

• відповідність меті й пріоритетним напрямам програми;

• передбачена проектами комплексність підходів до вирішення проблем;

• практична спрямованість результатів проектів;

• досвід організації у проведенні заходів, передбачених проектом;

• реалістичність виконання проекту, наявність чіткого плану його реалізації, визначеність очікуваних результатів;

• зваженість бюджету, наявність співфінансування проекту від інших донорських організацій.

Зверніть увагу!

• Проекти, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.

• Дата подання проекту визначається за поштовим штемпелем.

• Програма не надає ґрантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.

• Надіслані факсом та лише електронною поштою проекти не розглядатимуться.

• Подані на конкурс матеріали не повертаються й не рецензуються.

• Про результати конкурсів учасників повідомлять листом.

• Остаточне рішення щодо проекту або заявки перегляду не підлягає.

• Причини відмови в підтримці проекту не повідомляються.

Проекти оформлюються за стандартними аплікаційними формами Фонду. Оригінал проекту та 2 копії подаються або надсилаються поштою за адресою:

Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053,

Відділ управління проектами.

Увага: Проект також обов’язково має бути надісланий на електронну адресу: rol@irf.kiev.ua.

Фонд офіційно підтверджує факт отримання проектів листом, який надсилається аплікантам упродовж 7 днів з моменту отримання кореспонденції.

Проектні форми можна отримати:

1. Звичайною поштою, попередньо надіславши запит директору програми, за адресою:

Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053;

2. На веб-сторінці МФВ: http://www.irf.ua

Контактні особи:

Роман Романов, директор програми

Електронна пошта: romanov@irf.kiev.ua

Ліана Мороз, менеджер програми

Електронна пошта: moroz@irf.kiev.ua

Василина Яворська, менеджер програми

Електронна пошта: yavorska@irf.kiev.ua

Ольга Жмурко, координатор програми

Електронна пошта: zhmurko@irf.kiev.ua

Мар’яна Мазур, асистент програми

Електронна пошта: mazur@irf.kiev.ua

Тел./факс: (044) 482-03-63

Факс: (044) 486-76-29