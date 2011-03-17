Конкурс "Реалізація принципу соціальної справедливості у забезпеченні соціальних прав людини" Міжнародного фонду "Відродження"
Міжнародний фонд “Відродження” оголошує у 2011 році конкурс "Реалізація принципу соціальної справедливості у забезпеченні соціальних прав людини".
Мета конкурсу - сприяти розвитку громадської експертизи у сфері реалізації та захисту соціальних прав людини.
Учасники конкурсу: неприбуткові організації, зокрема благодійні фонди, громадські організації.
Пріоритети конкурсу:
• аналіз мети запровадження пільг і привілеїв та їхніх функцій (компенсаційна, стимулююча, гарантійна);
• визначення узгодженості національної системи соціальних прав з міжнародними стандартами (зокрема, положеннями Європейської Соціальної Хартії, Міжнародного Пакту про економічні, соціальні та культурні права);
• аналіз наявних гарантій забезпечення соціальних прав, обчислення необхідних коштів для їх належної реалізації;
• аналіз визначення обсягу прав у сфері соціального забезпечення, в тому числі пільг та привілеїв, нормативно встановлених в Україні за їх видами (житлово-комунальні, медичні, транспортні і т.д.), джерел їх фінансування (державний та місцеві бюджети, позабюджетні цільові фонди тощо);
• вироблення пропозицій щодо шляхів/способів посилення гарантій соціальних прав для вразливих груп населення, які потребують підтримки держави, пошук об’єктивних критеріїв для класифікації таких груп;
• підготовка пропозицій щодо можливих шляхів та соціальних наслідків скорочення частини пільг, перетворення іншої їх частини в соціальні послуги, цільові виплати тощо;
• експерта оцінка та громадська експертиза рішень та пропозицій органів державної влади у сфері забезпечення соціальних прав;
• аналіз ефективності судового захисту соціальних прав та рівня виконання судових рішень у таких справах.
Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.
Максимальний розмір гранту — 120 тис. грн.
Останній термін подання проектів — 15 квітня 2011 року.
Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 30 травня 2011 року.
Бюджет конкурсу – 357 тис. грн.
Критерії оцінки проектів за програмою “Верховенство права”:
• відповідність меті й пріоритетним напрямам програми;
• передбачена проектами комплексність підходів до вирішення проблем;
• практична спрямованість результатів проектів;
• досвід організації у проведенні заходів, передбачених проектом;
• реалістичність виконання проекту, наявність чіткого плану його реалізації, визначеність очікуваних результатів;
• зваженість бюджету, наявність співфінансування проекту від інших донорських організацій.
Зверніть увагу!
• Проекти, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.
• Дата подання проекту визначається за поштовим штемпелем.
• Програма не надає ґрантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.
• Надіслані факсом та лише електронною поштою проекти не розглядатимуться.
• Подані на конкурс матеріали не повертаються й не рецензуються.
• Про результати конкурсів учасників повідомлять листом.
• Остаточне рішення щодо проекту або заявки перегляду не підлягає.
• Причини відмови в підтримці проекту не повідомляються.
Проекти оформлюються за стандартними аплікаційними формами Фонду. Оригінал проекту та 2 копії подаються або надсилаються поштою за адресою:
Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053,
Відділ управління проектами.
Увага: Проект також обов’язково має бути надісланий на електронну адресу: rol@irf.kiev.ua.
Фонд офіційно підтверджує факт отримання проектів листом, який надсилається аплікантам упродовж 7 днів з моменту отримання кореспонденції.
Проектні форми можна отримати:
1. Звичайною поштою, попередньо надіславши запит директору програми, за адресою:
Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053;
2. На веб-сторінці МФВ: http://www.irf.ua
Контактні особи:
Роман Романов, директор програми
Електронна пошта: romanov@irf.kiev.ua
Ліана Мороз, менеджер програми
Електронна пошта: moroz@irf.kiev.ua
Василина Яворська, менеджер програми
Електронна пошта: yavorska@irf.kiev.ua
Ольга Жмурко, координатор програми
Електронна пошта: zhmurko@irf.kiev.ua
Мар’яна Мазур, асистент програми
Електронна пошта: mazur@irf.kiev.ua
Тел./факс: (044) 482-03-63
Факс: (044) 486-76-29