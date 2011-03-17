Конкурс “Захист економічних прав” Міжнародного фонду "Відродження"

Міжнародний фонд “Відродження” оголошує у 2011 році конкурс “Захист економічних прав".

Мета конкурсу – сприяти реалізації громадських ініціатив, спрямованих на підтримку та захист основних економічних прав.



Учасники конкурсу: неприбуткові організації, зокрема благодійні фонди, громадські організації, професійні спілки.

Тематичні напрями діяльності:

• повага до права власності (спори громадян із державними органами, органами місцевого самоврядування та /або приватним бізнесом);

• аналіз перешкод у користуванні об`єктами державної та комунальної власності місцевими громадами (в тому числі прибережна територія, зони відпочинку, заклади освіти, відпочинку тощо);

• забезпечення права на працю (захист від свавільних скорочень, дотримання вимог закону про тривалість робочого дня/тижня, використання праці неповнолітніх, дискримінація за віком тощо);

• моніторинг порушень права на участь у діяльності професійних спілок та реалізації права на страйк;

• моніторинг стану реалізації права на підприємницьку діяльність;

• оцінка впливу нових законодавчих ініціатив у сфері регулювання підприємницької діяльності, сприяння відстоюванню свободи підприємництва.

Форми діяльності:

• дослідження стану реалізації та аналіз перешкод;

• проведення громадських правозахисних кампаній;

• використання судових, адміністративних та інших механізмів захисту;

• звернення до міжнародних механізмів захисту економічних прав (ООН, Рада Європи, Міжнародна Організація Праці).

Перевага буде надавитися проектам, діяльність яких поширюватиметься на декілька регіонів України. Не підтримуватимуться проекти, що передбачають виключно проведення правопросвітницьких заходів.

Термін виконання проекту не повинен перевищувати 1 рік.

Максимальний розмір гранту — 120 тис. грн.

Останній термін подання проектів — 15 квітня 2011 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені до 30 травня 2011 року.

Бюджет конкурсу – 357 тис. грн.



Критерії оцінки проектів за програмою “Верховенство права”:

• відповідність меті й пріоритетним напрямам програми;

• передбачена проектами комплексність підходів до вирішення проблем;

• практична спрямованість результатів проектів;

• досвід організації у проведенні заходів, передбачених проектом;

• реалістичність виконання проекту, наявність чіткого плану його реалізації, визначеність очікуваних результатів;

• зваженість бюджету, наявність співфінансування проекту від інших донорських організацій.

Зверніть увагу!

• Проекти, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.

• Дата подання проекту визначається за поштовим штемпелем.

• Програма не надає ґрантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.

• Надіслані факсом та лише електронною поштою проекти не розглядатимуться.

• Подані на конкурс матеріали не повертаються й не рецензуються.

• Про результати конкурсів учасників повідомлять листом.

• Остаточне рішення щодо проекту або заявки перегляду не підлягає.

• Причини відмови в підтримці проекту не повідомляються.

Проекти оформлюються за стандартними аплікаційними формами Фонду. Оригінал проекту та 2 копії подаються або надсилаються поштою за адресою:

Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053,

Відділ управління проектами.

Увага: Проект також обов’язково має бути надісланий на електронну адресу: rol@irf.kiev.ua.

Фонд офіційно підтверджує факт отримання проектів листом, який надсилається аплікантам упродовж 7 днів з моменту отримання кореспонденції.

Проектні форми можна отримати:

1. Звичайною поштою, попередньо надіславши запит директору програми, за адресою:

Міжнародний фонд “Відродження”, вул. Артема, 46, м. Київ, 04053;

2. На веб-сторінці МФВ: http://www.irf.ua

Контактні особи:

Роман Романов, директор програми

Електронна пошта: romanov@irf.kiev.ua

Ліана Мороз, менеджер програми

Електронна пошта: moroz@irf.kiev.ua

Василина Яворська, менеджер програми

Електронна пошта: yavorska@irf.kiev.ua

Ольга Жмурко, координатор програми

Електронна пошта: zhmurko@irf.kiev.ua

Мар’яна Мазур, асистент програми

Електронна пошта: mazur@irf.kiev.ua

Тел./факс: (044) 482-03-63

Факс: (044) 486-76-29