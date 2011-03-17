З Білорусі видворили керівника міжнародної спостережної місії

Вчора у Мінську затримано правозахисника, керівника Міжнародної спостережної місії Комітету міжнародного контролю за ситуацією з правами людини в Білорусі, громадянина Російської Федерації Андрія ЮРОВА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив помічник керівника місії Михайло КАМЕНЄВ.

За його словами, 16 березня о 21:00 до квартири у Мінську, де знаходився А.ЮРОВ, прийшли співробітники міліції, які назвалися "міліцією Совєтського району". Діалог правозахисника зі співробітниками правоохоронних органів відбувався на сходовому майданчику, оскільки був відсутній ордер для доступу в приміщення. Співробітники повідомили, що А.ЮРОВ нібито знаходиться в списку осіб, яким заборонено в`їзд до Республіки Білорусь, та відвезли до РУВС Совєтського району Мінська, де був складений протокол про порушення заборони в`їзду в країну.

"Між Росією та Білоруссю відсутній кордон. Паспортний контроль в аеропорту існує, однак жодних повідомлень щодо небажаності перебування Андрія в Білорусі з боку контролюючих органів не надходило", - повідомили у Міжнародній спостережній місії Комітету міжнародного контролю за ситуацією з правами людини в Білорусі.

Як розповів М.КАМЕНЄВ, А.ЮРОВ провів ніч у камері, а сьогодні зранку його відпустили із приписом протягом 24 годин покинути територію Республіки Білорусь.

За інформацією міжнародної спостережної місії, в`їзд до Республіки Білорусь А.ЮРОВУ заборонений по лінії КДБ до 2013 р. через "втручання у внутрішні справи суверенної держави".

"Появу громадянина Російської Федерації, міжнародного правозахисника, який не вчиняв жодних протиправних дій, в списках нев`їзних, ми розцінюємо як тиск на правозахисників і свідчення прямого нехтування своїми зобов`язаннями в рамках ОБСЄ з боку Білорусі", - заявляють у міжнародній спостережній місії.

Довідка УНІАН. Голова Міжнародної спостережної місії Андрій ЮРОВ перебував на території Республіки Білорусь у якості правозахисника, виконуючи правозахисні функції за дорученням Комітету міжнародного контролю за ситуацією з правами людини в Білорусі.

Раніше в`їзд на територію Білорусі був заборонений помічникові представника Міжнародної спостережної місії, громадянину України Максиму КИЦЮКУ.