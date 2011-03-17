У Вірменії проходить багатотисячний мітинг опозиції з вимогою позачергових виборів.

Як повідомляє сайт «PANARMENIAN.Net», лідер вірменської опозиційної сили «Спадщина» Раффі ОВАННИСЯН, який 15 березня оголосив голодовку з вимогою проведення позачергових виборів, назвав цей день великим днем, коли народ возз`єднався на площі Свободи.

Перший Президент Вірменії, лідер вірменської опозиції Левон ТЕР-ПЕТРОСЯН, виступаючи на мітингу, заявив, що у Вірменії склалася безпрецедентно вибухонебезпечна ситуація, котра вимагає негайного вирішення. За словами лідера опозиції, чинна влада неспроможна вирішувати проблеми, що стоять перед країною, і зовсім не має наміру відмовлятися від нинішньої політики.

«У Вірменії вже давно назрів момент для радикальних змін», - сказав Л.ТЕР-ПЕТРОСЯН. За його словами, про пом`якшення напруги в країні мають думати не стільки опозиція, скільки влади, і приклади падіння режимів у ряді країн світу мають стати уроком для правлячих сил.

Л.ТЕР-ПЕТРОСЯН упевнений, що сценарії Єгипту, Тунісу повторяться і у Вірменії. Він зазначив, що в майбутньому хвиля протесту серед вірменського населення тільки зростатиме.

«Ми не максималісти і сподіваємося, що представлені нами вимоги будуть виконані. Сподіватимемося, що на наступному мітингу, який відбудеться 8 квітня, ми не будемо змушені говорити з владою мовою ультиматуму, хоча це не виключено», - сказав Л.ТЕР-ПЕТРОСЯН.

Як повідомляє РІА «Новости», учасники мітингу скандують "Левон (ТЕР-ПЕТРОСЯН) - президент!". Кількість учасників мітингу і ходи досі невідома. Опозиція заявляє про 100 тисяч учасників. Поліція обіцяє надати дані про число учасників мітингу пізніше. За оцінками незалежних спостерігачів, у мітингу брали участь близько 30 тисяч чоловік.