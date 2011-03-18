Журналістів хочуть прирівняти до нотаріусів і священиків

11 народних депутатів від опозиції зареєстрували у Верховній Раді проект закону “Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо забезпечення права журналістів на захист джерел інформації)».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської незалежної медіа-профспілки (КНМП).

Як зазначається у повідомленні, авторами цього законопроекту є народні депутати Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, Андрій ШЕВЧЕНКО, Сергій СОБОЛЄВ, Андрій ШКІЛЬ, Олександр СОЧКА, Лев БІРЮК (фракція «БЮТ-Батьківщина»), Юрій КАРМАЗІН, Леся ОРОБЕЦЬ, Олесь ДОНІЙ, Володимир АР`ЄВ, Андрій ПАРУБІЙ (фракція НУ-НС).

У законопроекті професія журналіста додається до переліку професій, представників яких не можна допитувати як свідків з приводу того, що їм довірено або стало відомо при здійсненні професійної діяльності. У цьому переліку наразі є нотаріуси, лікарі, психологи, священнослужителі.

Рішення про обшук і виїмку обладнання і носіїв інформації у журналіста можуть проводитись лише за вмотивованою постановою голови апеляційного суду за місцем провадження слідства на підставі подання прокурора області (АРК, міст Києва чи Севастополя), причому у такому поданні обов`язково має зазначатися, що йдеться про обшук у журналіста.

”Зараз журналісти не мають захисту від міліцейського тиску, хоча норми про захист джерел інформації існують. Але міліція посилається виключно на Кримінально-процесуальний кодекс, де таких норм ще немає. Останній сумний приклад - обшук та вилучення обладнання у журналістки Олени БІЛОЗЕРСЬКОЇ. Тому ми ініціювали зміни саме до КПК”, - зазначив голова комітету КНМП Юрій ЛУКАНОВ.

Як повідомили у прес-службі, головний редактор інформагентства "Поряд з вами" Олена БІЛОЗЕРСЬКА також брала безпосередню участь у розробці законопроекту. «Ми не пропонуємо зробити журналістів якоюсь привілейованою категорією громадян, наполягаємо лише на професійних привілеях, необхідних нам для успішного виконання своєї роботи. В силу професії у дуже багатьох журналістів зберігається конфіденційна інформація. Якщо вона не буде захищеною, джерела інформації не співпрацюватимуть із журналістами», - зазначила О.БІЛОЗЕРСЬКА.

Як повідомлялося, обшук у О.БІЛОЗЕРСЬКОЇ було проведено у рамках розслідування підпалу київського офісу Партії регіонів 31 грудня 2010 року.