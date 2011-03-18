Пшонка помітив, що злочинів проти журналістів з кожним роком усе більше
У 2008-му - 14, у 2009 - 20, у 2010 - 33
Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА заявляє, що щорічно збільшується кількість злочинів, вчинених проти журналістів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Верховній Раді під час заслуховування депутатами інформації Генпрокуратури та Міністерства внутрішніх справ щодо ходу розслідування справи про зникнення журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА, інших резонансних справ, пов`язаних із захистом прав журналістів.
Зокрема, за словами генпрокурора, у 2008 році таких злочинів було 14, у 2009 – 20 та у 2010 – 33.
«Переважна більшість з них зазнали шкоди від загально кримінальних правопорушень», - сказав В.ПШОНКА.
В той же час, наголосив генеральний прокурор, злочини, які були пов’язані безпосередньо з професійною діяльністю журналістів, у 2008 році складали 1, у 2009 – 5 та 8 - у 2010 році.
Генпрокурор запевнив, що за наслідками кожного злочину вживалися адекватні заходи для їх розкриття та розслідування.