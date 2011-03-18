Кожен нардеп жирує на 181 прожитковий мінімум

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вважає неприпустимим те, що на кожного народного депутата щомісячно витрачатиметься 181 тис. грн., в той час звичайна людина не отримує й 1 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Народні депутати від партії «Наша Україна» виступають категорично проти паразитуючого кошторису Верховної Ради на 2011 рік», - заявив він.

«Кошторис Верховної Ради в розрахунку на одного народного депутата щомісячно становить 181 тис. грн. Офіційний прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата для звичайного громадянина - близько 1 тис. грн. Мінімальна пенсія - 750 грн. Це - кричуща, дика несправедливість у розподілі бюджетних видатків», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, депутатам переплачується принаймні удвічі, оскільки в кошторисі парламенту близько 500 млн. грн. виділяється на зарплатні та інші видатки народних депутатів і орієнтовно така ж сума - на законотворчу роботу. «Це - нонсенс, якого немає в оплаті праці для будь-якої іншої роботи: для лікарів, вчителів, військовослужбовців», - сказав він.

«Влада паразитує на країні, несправедливо присвоюючи собі величезні бюджетні кошти, які формуються з податків громадян. Це особливо цинічно на фоні того, що, за повідомленням віце-прем’єра Сергія ТІГІПКА, на здійснення соціальних виплат в держбюджеті на 2011 рік передбачено на 160 млрд. грн. менше, ніж гарантується законодавством», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, «Наша Україна» внесе на розгляд парламенту законопроект, який передбачатиме радикальне скорочення кошторису Верховної Ради та перенаправлення цих коштів на програми соціального захисту та розвитку, які недостатньо профінансовані в цьогорічному бюджеті.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО звернув увагу, що річний бюджет парламенту – 980 млн. грн. – майже у 5 разів перевищує річні видатки на програми молодіжного житлового кредитування (близько 200 млн. грн.), в 9 разів – на охорону культурної спадщини (113,3 млн. грн.), в 15 разів – на модернізацію загальної освіти (64 млн. грн.), в 40 разів – на програму забезпечення молоді першим робочим місцем (25 млн. грн.).

Видатки на санаторне оздоровлення 450 народних депутатів становлять 37,7 млн. грн., в той же час на оздоровлення 2,6 млн. інвалідів з держбюджету виділено всього 45 млн. грн. «Гроші треба направити на ці справи, а не на подвійну оплату депутатів», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.