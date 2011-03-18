Полювання на „відьом”: влада оголосила війну перевізникам

Державницька позиція вилилась в чіткий план знищення перевізників, які здійснюють нерегулярні перевезення пасажирів, і складається він з трьох основних етапів: присвоєння статусу „нелегальних” перевізників і оголошення поза законом; проведення легалізації перевізників (усунення їх з ринку перевезень); захоплення ринку перевезень олігархічними структурами...

Для одних це - щоденна робота, для інших - виконання плану, для когось священна війна, але більшість на цьому хоче банально заробити. Цей заробіток вимірюється виключно грошима, але отримують ці кошти всі, і в різний спосіб. „Щоб ти жив на одну зарплатню” – це прислів’я їх не стосується, адже вони представники контролюючих органів. Скептики скажуть: „Це їх робота!”. Так, робота, але якщо вона має конкретний результат і коли виконується в спосіб та межах повноважень, визначених законом, лише тоді з цим можна погодитись. В нашій же країні ні про які результати мову вести не можна: всю діяльність контролюючих органів простіше назвати – „процес”. По іншому не можна, адже лише знаходячись у цьому „процесі” можна заробити. Припиниш процес – перестанеш заробляти. Це аксіома.

З контролюючими органами все зрозуміло – вони виконують свою роботу, знаходячись постійно в „процесі”: отримують зарплати, премії, „подяки” та старанно наповнюють „різні” бюджети. А що ж з тими кого вони контролюють? А вони вже до всього звикли – платять всім і на першу вимогу.

Але від поганих звичок деколи уривається терпець, особливо коли з тебе зробили ворога і перед тим, як знищити тебе як підприємця, ще й намагаються останню сорочку зняти. Ціни на пальне ростуть щоденно, на продукти теж, комунальні платежі вищі за пенсію, але цього ніби ніхто не помічає. А що тут контролювати? На чому тут заробиш? Потрібний ворог, з яким можна боротись знаходячись в „процесі”, і головне дати заробити всім.

От і визначились, причому на найвищому рівні, що ворогом буде перевізник. І супротивник гідний, і зароблять на ньому всі. Навіть назву йому особливу придумали - „нелегал”. З того часу й оголосили «священну війну» перевізникам, які возять пасажирів на замовлення до Києва, навіть у ЗМІ для них створили імідж неплатників податків, порушників закону - одним словом „нелегали”. Хоча на законодавчому рівні відсутнє поняття „нелегальний” перевізник.

Саме перевізникам, які надають послуги по перевезенню пасажирів на замовлення, профільне міністерство присвоїло такий статус і оголосило справжню війну. Причиною цьому є безсилля та неспроможність виконувати покладені на це міністерство функції, адже жодного важеля впливу, а тим більше примусу ні один підрозділ чи посадова особа Міністерства інфраструктури не має на справжніх „нелегальних” перевізників, які перевозять пасажирів не маючи жодного дозвільного документа, не зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, а значить не сплачують податки.

Зрозуміло, що на профільне міністерство покладено обов’язок контролювати законність здійснення перевезень і це потрібно робити. Що ж залишається міністерству, коли воно нічого не може зробити з „нелегальними перевізниками”? Боротися з тими на кого є важелі впливу… Тим самим створювати вигляд принципової державницької позиції та активної діяльності, тобто знаходження в „процесі”. І тому під пресинг потрапили легальні перевізники, які забезпечують чималу частину пасажирообігу України, виконуючи всі вимоги закону. Державницька позиція вилилась в чіткий план знищення перевізників, які здійснюють нерегулярні перевезення пасажирів, і складається він з трьох основних етапів: присвоєння статусу „нелегальних” перевізників і оголошення поза законом; проведення легалізації перевізників (усунення їх з ринку перевезень); захоплення ринку перевезень олігархічними структурами.

На даний час відбувається так званий підготовчий процес легалізації і здійснюється він шляхом репресій та тотального тиску на перевізників та їх водіїв з боку Головавтотрансінспекції та ДАІ. З грубим порушенням вимог чинного законодавства проводяться нескінченні перевірки та рейди. За результатами цих перевірок необґрунтовано накладаються величезні штрафи (від 510 до 1700 грн.) як на перевізників, так і на їх водіїв. Всі ці перевірки санкціоновані прокуратурою, і тому неодноразові скарги на незаконні дії працівників Головавтотрансінспекції та ДАІ до прокуратур різних рівнів направлені громадськими організаціями „Союз перевізників України” та „Спілка водіїв” не мали жодних результатів.

За таких обставин представники контролюючих органів, відчуваючи свою безкарність, і надалі продовжують порушувати закон під час проведення перевірок. Заручниками цієї ситуації є прості громадяни України – перевізники, ті хто на своєму горбу в дев`яності роки піднімали повністю зруйнований перебудовою ринок пасажирських перевезень, ризикуючи своїм майном, брали кредити на оновлення рухомого складу, будували бази для обслуговування автобусів, створювали нові робочі місця і справно сплачували податки. Понад 15 років вони самостійно здійснювали перевезення, не отримавши жодної підтримки з боку держави. Протягом цього часу і зараз перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів до Києва, вчасно та в повному обсязі сплачують всі податки, мають оформленні ліцензії, страховки - здійснюють перевезення за наявності усіх необхідних документів передбачених законом. Не зважаючи на це, Головавтотрансінспекція, заручившись підтримкою ДАІ та міліції, з дозволу прокуратури влаштували справжнє «полювання на відьом».

У такий спосіб відбувається підготовчий процес так званої «легалізації»: процес тиску, залякування, приниження і фіскального рекету (накладення штрафів). Для чого такий процес легалізації перевізникам - не зрозуміло. А от результати такої легалізації (війни з нелегалами) прогнозовані: справжні „нелегали” як перевозили пасажирів, так і перевозитимуть. Головне -„процес”. А бюджет держави як не отримував податків від їх діяльності, так і не отримає. Також після легалізації він перестане отримувати податки, які систематично сплачували перевізники, що надавали послуги з нерегулярних перевезень пасажирів. Тисячі водіїв залишаться без роботи. Значно виростуть тарифи на міжобласних перевезеннях, а це - соціально значущі послуги.

Хотілось би задати запитання, кому потрібна така легалізація? Тим, хто відрапортує про завершення «священної війни» з „нелегалами” та їх легалізацію. Тим, хто організовуватиме та проводитиме конкурси на перевезення пасажирів, адже існуючий порядок їх проведення дає можливість їм отримати чималі хабарі від учасників конкурсів. Організаторам конкурсів, які наживуться на стягненні плати за участь в конкурсах та на виготовленні дозвільних документів. Автостанціям, які отримають свій відсоток заробітку.

А де вигода для держави? Держава від цього не отримає ні копійки. Від цього в першу чергу постраждають пасажири. Перевізникам така легалізація не потрібна. Їм потрібні зрозумілі, прозорі, чесні правила гри на ринку автотранспортних послуг. Такі правила гри один раз і надовго має встановити держава. До цього часу вона їх лише декларувала і тут же змінювала. А це на руку лише контролюючим органам, які постійно в „процесі” та не можуть жити на одну зарплату!

Сергій Овчинніков, голова правління ГО «Спілка водіїв»

