Суд відмовився звільнити на поруки учасника податкового Майдану

Печерський районний суд Києва відмовився звільнити на поруки народного депутата від партії “Наша Україна” Андрія ПАРУБІЯ одного з учасників “податкового Майдану” Сергія КОСТАКОВА, якого звинувачують у пошкодженні автомобіля, що був припаркований біля Майдану Незалежності, де відбувалися протести підприємців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна», засідання суду у справі С.КОСТАКОВА відбулось сьогодні. На засіданні був присутній А.ПАРУБІЙ, який звернувся до суду із заявою про взяття на поруки заарештованого.

Адвокати затриманого також подали клопотання про звільнення С.КОСТАКОВА з-під варти, адже батьки затриманого - пенсіонери і потребують спеціального догляду, а його неповнолітня донька потребує опіки батька.

“Дане клопотання підтримали всі учасники судового процесу, крім представника прокуратури, який не зміг назвати жодного аргументу, чому С.КОСТАКОВА слід і надалі утримувати під вартою. Незважаючи на аргументи, суд відхилив обидва звернення і залишив у силі своє рішення про утримання С.КОСТАКОВА під вартою”, - повідомляє прес-служба партії.

За словами А.ПАРУБІЯ, учасник “податкового Майдану” залишився за гратами, тому що український суд керується не правом, а політичною кон’юнктурою.

«Судова система України перебуває під повним контролем із владних кабінетів. Переслідування учасників “податкового Майдану” можна назвати не інакше, як політичними репресіями і способом залякати суспільство. Дуже прикро, що український суд є інструментом у репресивній машині», - заявив А.ПАРУБІЙ.

За його словами, сьогоднішнє рішення суду підтверджує необхідність роботи в парламенті тимчасової слідчої комісії щодо політичних переслідувань, створення якої ініціювала «Наша Україна».

Він підкреслив, що «Наша Україна» й надалі надаватиме правову допомогу всім, хто опинився в опозиції до режиму і буде своїми діями робити все можливе, щоб про замовників та виконавців політичних переслідувань дізналося суспільство.

Як повідомляв УНІАН, С.КОСТАКОВ перебуває у СІЗО найдовше з усіх затриманих учасників акцій протесту підприємців, а саме - з 1 грудня 2010 року.