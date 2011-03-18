У Держохороні підозрюють, що серед журналістів можуть бути «психи»?

Після декількох інцидентів з представниками засобів масової інформації Управління державної охорони (УДО) розробило пам’ятку із взаємодії своїх співробітників з журналістами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу «Відносини ЗМІ і силових структур в Україні» у Верховній Раді повідомив заступник директора Департаменту Управління державної охорони Олег ГЕРАСИК.

Він зазначив, що у своїй роботі представники Управління державної охорони керуються Законом «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», низкою інших законів та нормативних актів.

О.ГЕРАСИК нагадав, що на заходах за участю керівництва держави часто перебуває значна кількість людей, серед яких потенційно можуть знаходитись особи з психічними розладами, особи, які мають наміри здійснення терористичного акту або інших протиправних дій.

У зв’язку з цим виконання функціональних обов’язків співробітниками УДО під час здійснення охоронних заходів передбачає введення певних обмежень, передбачених законами і які є обов’язковими до виконання для всіх категорій громадян включно із журналістами.

«Представники ЗМІ не є привілейованою частиною суспільства і у цьому випадку на них також розповсюджується дія цих законів», - сказав О.ГЕРАСИК. У зв’язку з цим з метою поліпшення взаємовідносин УДО зі ЗМІ керівництво цього відомства закликає журналістів своєчасно акредитовуватись на заходи, своєчасно прибувати на них і мати із собою документи про посвідчення особи та журналістські посвідчення.

Разом з тим він зазначив, що УДО готове до співпраці зі ЗМІ. За словами О.ГЕРАСИКА, після деяких інцидентів із журналістами УДО розробило пам’ятку із взаємодії своїх співробітників з працівниками ЗМІ.

Відповідаючи на запитання, чи можна ознайомитися з цим документом, представник УДО сказав, що це можливо.