У Севастополі чистять міліцію: Убивцю двох школярок знайшли... або призначили?

Сюжет «чорної хроніки», у якому от уже півтора місяця фігурують дві севастопольські дівчинки з незаможних родин, збагатився двома новими версіями. Першу у понеділок оприлюднив заступник міністра внутрішніх справ України Василь Фаринник. Другу наступного дня озвучив один з народних депутатів України під час пленарного засідання Верховної Ради. За що був відразу затаврований спікером Володимиром Литвином і деякими колегами.

Про цю січневу трагедію УНІАН повідомив одним з перших. Основні деталі такі: 4 січня 10-літня Настя Балябіна й 11-літня Таня Мізіна вийшли знадвору пересічного севастопольського будинку. І безвісти зникли. 5 січня міліція почала їх шукати. Але робила це якось мляво, неохоче. 10 січня міліцейський слідчий порушив кримінальну справу за статтею 115 УК України («убивство»).

Через два з половиною тижні, протягом яких місто-герой і околиці прочісували добровільні пошукові групи місцевих жителів, удалося відшукати тіло першої дитини, учениці 4-ї загальноосвітньої школи Н. Балябіної. Його ввечері 29 січня випадково помітила жінка, що проходила за гаражами кооперативу. Тіло її подружки Т. Мізіної, котра навчалася в школі-інтернаті №3, у тім же районі міліціонери виявили опівдні 30 січня. Те, що лишилось від жертв (як відзначили судмедексперти, обох не тільки неодноразово гвалтували, а й жорстоко понівечили гострими колючо-ріжучими предметами), підкинули всього в 500 метрах від будинку, якому жили Таня з Настею.

Відповідно до версії генерал-майора міліції В. Фаринника, школярок убила 25-літня раніше засуджена жителька Севастополя. Приводом для жорстокої розправи стало припущення щодо флірту її цивільного чоловіка й однієї з жертв. Фатальна сцена нібито почалася в місці, де В. разом зі співмешканцем регулярно зрізали кабель із метою наступної його здачі в пункт прийому металобрухту. Дочекавшись, поки бесіда цивільного чоловіка В. з дівчинкою «на вільні теми» добігла кінця, жінка кілька разів ударила «розлучницю» тим самим ножем, що служив їй «знаряддям праці» при нарізуванні кабелю. Другу ж дитину дама «зачистила» як свідка злочину.

У ході «відтворення», те пак слідчого експерименту В. докладно розповіла, де вона зустріла дівчинок, як їх убивала й замітала сліди злочину. У результаті обшуку у квартирі підозрюваної найшлися штани із плямами бурого кольору. Експертиза й аналіз ДНК підтвердили: це кров Насті й Тані. В. написала явку з повинною, однак завзято заперечує участь у злодіянні цивільного чоловіка або кого-небудь ще. Тим часом, міліціонери схильні думати, що вбивць було декілька...

НЕ ВСІ МІЛІЦІЯНТИ – „ПЕРЕВЕРТНІ” І ГВАЛТІВНИКИ!

Тепер звернемося до версії депутата Верховної Ради. Трагічний випадок в Севастополі політик пов’язав із відомим усім надзвичайно високим ступенем морального розкладення співробітників вітчизняних правоохоронних органів. Які, „як засвідчив недавній випадок з народним депутатом від Партії регіонів Володимиром Ландиком, не гребують вимаганням грошей навіть з членів парламенту”.

/Старший сержант міліції інспектор ДАІ Олексій Косяков, утім, стверджує протилежне: грошей з пана Володимира за безперешкодне пересування Луганськом у минулі вихідні він не вимагав, натомість за вказівкою нардепа його охоронець чомусь завдав інспекторові тілесних ушкоджень/

Народний обранець (він виступав у рамках обговорення законопроекту Олега Ляшка, що стосувався переслідувань активістів „податкового Майдану” органами МВС, себто жодним чином не був пов’язаний із севастопольською міліцією), стверджував, нібито Таня з Настею втримувалися якимись співробітниками севастопольської міліції як «діти з неблагополучних родин», гвалтувались усілякими перекрученими способами, після чого були заколоті ножами.

«Недбалість» УМВС України в місті Севастополі, виявлена при пошуку дітей, на думку парламентарія., - наслідок змови цієї самої мікрогрупи «перевертнів у погонах» зі своїм безпосереднім начальством. Пресі Севастополя, Кримської автономії й України при цьому підкидали «оперативну інформацію» про те, що втікачок нібито бачили в групах бомжів.

А ще камери зовнішнього спостереження, встановлені поблизу ряду місцевих торговельних точок, нібито зафіксували обох у кадрі 5 і 6 січня.

Глава Верховної Ради Володимир Литвин зважив за потрібне заступитися за людей у погонах: «Колего, то ви й молодого хлопця, котрий стоїть біля службового входу до ВР, записали до „перевертнів”?! Ну не можна так огульно „навішувати всіх собак” на охоронців правопорядку; маємо ж серед них старанних співробітників, готових захищати наш з вами спокій понаднормово, в будь-яку погоду...»

„ПОЛІГРАФ ПОЛІГРАФОВИЧ” ІНОДІ ТЕЖ ПРИБРЕХУЄ

Усього, як раніше повідомив УНІАН-Права людини глава МВС України Анатолій Могильов, міліція відпрацьовувала 10 версій убивства Насті Балябіної та Тані Мізіної. У числі їх було викрадення з метою примушування до жебрацтва.

Широкий резонанс навколо злочину в Росії змусив Президента Віктора Януковича скерувати до „міста російських моряків” главу МВС. Той, в свою чергу, розпорядився підсилити розшукові ресурси підлеглих-севастопольців найкращими фахівцями зі столиці.

Як повідомили УНІАН-Права людини у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України в місті Севастополі, у ході пошуку без вісті зниклих неповнолітніх Тетяни Мізіної та Анастасії Балябіної 437 співробітниками особового складу райвідділів та управління МВС України в Севастополі разом із 125 військовослужбовцями внутрішніх військ всі райони міста було піддано „оперативно-профілактичному відпрацюванню”.

Зокрема, перевірено 661 підвал та 563 горища, 63 місця концентрації молоді. Дільничними інспекторами міліції за місцем проживання перевірено 68 осіб, які перебувають під адміністративним наглядом міліції, та 131 особа, які формально підпадає під адміністративний нагляд. До райвідділів міліції доправлено 243 правопорушника, всі вони були дактилоскоповані й перевірені за спецобліком міліції.

У родині Балябіних, утім, мають намір судитися ... з міліцією.

- Вони заявляли, що наші дівчинки були бурлаками, що в них з головою не все в порядку, але це не так. Вони були гарними, - сказав дідусь Насті, Федір Балябін.

Доречно нагадати: місяць тому в убивстві обох дівчинок зізнався сторож дитячого садка. Як і тепер громадянка В., літній чоловік написав явку з повинною. Оперативники відразу перевірили сторожа на «детекторі неправди». Поліграф безпристрасно підтвердив: чоловік дійсно винний, а не намагається зробити міліції послугу шляхом самообмови. Микола Кононович, дідусь Тані Мізіної, тоді засумнівався в успіху правоохоронців: «Ну навіщо літній людині вбивати наших курчаточок?!”

Прес-офіцер УМВС України в Севастополі незабаром повідомив ЗМІ: сторож дитсадка дійсно був під підозрою, позаяк його дружина викинула на смітник дитячі речі. Але довести причетність подружжя до резонансного злочину в міліціонерів не вийшло.

ІЗМАЇЛ КОЛИСЬ ВЖЕ ПЕРЕЖИВ АНАЛОГІЧНУ ІСТОРІЮ

Наразі на настійну вимогу Генеральної прокуратури України в Севастополі «вичищають» міліцейську братію. Уже вигнані кілька досвідчених офіцерів, у тому числі начальник кримінальної міліції. Усього, за даними колишнього керівника міліції півострова генерал-лейтенанта Геннадія Москаля, до дисциплінарної відповідальності притягнуті тринадцять співробітників севастопольського УМВС. Як зазначив УНІАН-Права людини Геннадій Геннадійович, обвинувачення на адресу «ґвалтівників у погонах», у цьому випадку, - необґрунтовані. Його джерела в Криму (Севастопольське управління міліції прямо підзвітне Києву, а не Сімферополю – авт.) більше схильні до офіційної версії, де головний фігурант – 25-літня безробітна.

У цьому зв`язку доречно нагадати про не менш жахливу історію, що розігралася майже два десятиліття тому в Ізмаїлі. Аналогічне звіряче вбивство малолітньої школярки було скоєне такою ж занепалою молодою жінкою. Перед тим, як перерізувати горло жертви, вона неодноразово гвалтувала дитину пляшками від лимонаду й шампанського (!! – авт.). Убивцю рішенням Одеського обласного суду присудили до довічного ув’язнення.

Згадати про історію з «лихих 90-х» довелося через суперечки у наших ЗМІ з приводу ступеня ймовірності невмотивованої жорстокості стосовно дитини. Мовляв, ну не могла молода мати, у силу своєї природи, піти на таке звірство!..

Оскільки кореспондент УНІАН-Права людини працював на тому гучному судовому процесі й навіть на кілька хвилин був допущений до автозаку, що перевозив убивцю (на жаль, дама не виявила бажання поговорити зі мною), смію стверджувати: теперішні жінки здатні й не на таке...

От тільки звідки беруться подібні покидьки?..

Олег БАЗАК, для УНІАН-Права людини