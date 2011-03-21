У Ємені розстріляли демонстрацію опозиції

У столиці Ємену Сані після п`ятничної молитви невідомі розстріляли демонстрацію опозиції, передає Бі-Бі-Сі.

За словами лікарів, загинули щонайменше 39 осіб, близько 200 отримали поранення.

Вогонь вели з дахів будівель навколо центральної площі Сани.

Президент Ємену Алі Абдулла САЛЕХ оголосив в країні надзвичайний стан. При цьому глава держави заперечує, що за розправою стоять військовослужбовці єменської армії або спецслужб.

Один з лідерів об`єднання єменських опозиційних груп Яссін НОМАН заявив агентству Рейтер, що на сьогодні досягти порозуміння між владою і опозицією неможливо, тому А.А.САЛЕХ має піти у відставку. "Це частина злочинного плану зі знищенню протестувальників, президент і його родичі відповідає за це побоїще, яке сталося сьогодні в Ємені", – заявив представників опозиційного руху.

Після місяця безладів і зіткнень у Ємені у п`ятницю опозиція провела великі акції одразу у кількох містах. У Таїзі площу, на якій проводився мітинг, було блоковано танками і броньовиками урядових сил. У Махвіті демонстранти затримали п`ятьох осіб, які стріляли по демонстрантах. Один з очевидців розповів, що стріляючі були виявлені у будинку губернатора.

Протести проти президента А.А.САЛЕХА і його уряду, які розпочалися після подій в Тунісі і Єгипті, носять регулярний і масовий характер.

Кілька разів виступи опозиції розігнали спеціальні загони поліції.

Президент А.А.САЛЕХ, який перебуває при владі вже 32 роки, заявив, що не має наміру переобиратися на черговий термін у 2013 році, проте заявив, що захищатиме свій режим "до останньої краплі крові".