У квітні закриються близько 200 тисяч приватних підприємств?

Голова парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА пропонує дозволити юридичним особам працювати зі спрощенцями.

На її думку, норма Податкового кодексу, що забороняє юрособам відносити до витрат придбання товарів і послуг у спрощенців, порушує права підприємців, ставить під загрозу саме існування малого бізнесу, який в основному й складається з платників єдиного податку, повідомили УНІАН у прес-службі голови парламентського комітету.

У зв`язку з цим Н.КОРОЛЕВСЬКА внесла на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про внесення змін до статті 139 Податкового кодексу України щодо витрат підприємств, які не враховуються при визначенні прибутку» (№ 8217-2) оподаткування, що виключає цю норму з Податкового кодексу. Вона вважає, що неможливість відносити на валові витрати юросіб товари і послуги спрощенців ставить підприємців перед вибором - або йти в тінь, або ліквідувати свій бізнес, оскільки юрособам невигідно співпрацювати зі спрощенцями після набрання чинності нормою з 1 квітня.

«За оцінками експертів Ради підприємців при Верховній Раді, - говорить Н.КОРОЛЕВСЬКА, - через застосування цієї норми тільки в квітні закриються близько 200 тисяч приватних підприємств. Набуття чинності цією суперечливоою нормою - ще один цвях у кришку труни української економіки».

Н.КОРОЛЕВСЬКА впевнена, що не можна виправдовувати жорсткі норми Податкового кодексу боротьбою з оптимізацією податків і при цьому не пропонувати ніякої альтернативи доброчесним платникам. «Такий метод боротьби з оптимізацією схожий на боротьбу з головним болем за допомогою гільйотини», - вважає депутат.

Ухвалення запропонованого нею законопроекту, вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА, дозволить зберегти сотні тисяч робочих місць і відновить право підприємців-спрощенців на співпрацю з юридичними особами.