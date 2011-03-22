У Донецьку близько 5 тис. працівників освіти провели мітинг

У Донецьку на центральній площі ім. Леніна близько 5 тис. працівників освіти, які прибули практично з усіх міст регіону, провели мітинг, на якому вимагали від центральних органів влади збільшити фінансування галузі й підняти зарплату вчителям.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг було організовано Донецькою обласною організацією профспілки працівників освіти і науки України. Акція проходила в рамках Всеукраїнської акції протесту у зв`язку з порушенням законних прав працівників галузі й звуженням їм законодавчо встановлених соціально-економічних гарантій.

Виступаюча на мітингу голова Петрівської районної міста Донецька організації профспілки Наталія ЧАЩИНА звинуватила українську владу в нинішньому жебрацькому існуванні освітньої галузі та закликала виконати свої обіцянки, дані педагогам і всім бюджетникам із підвищення їх рівня заробітної плати. Вона нагадала, що зарплата вчителя залежить від мінімальної заробітної плати, офіційно встановленої в Україні, але, незважаючи на те, що сьогодні вона становить 941 грн., педагогам за першим розрядом Єдиної тарифної сітки нараховують її від суми в 615 грн.

«Ми не можемо так жити. Жити так освіта не може й не буде, й досить уже нам мовчати!», - заявила Н.ЧАЩИНА. І, звертаючись до всіх, хто представляє сьогодні державну владу, сказала: «Ви оголосили 2011 рік роком освіти. Як це? Чи виживемо, чи ні?.. Напевно, ні! Дивлячись на те, як зараз не вистачає грошей на енергоносії, дивлячись на те, що сьогодні держава називає харчуванням дітей, дивлячись на те, як проводиться оптимізація шкільної мережі й дивлячись, як вчителів відправляють у безкоштовні відпустки, ми можемо сказати так – «Ми не впевнені, що ми закінчимо цей навчальний рік! Ми так думаємо, а як думають можновладці?»

Н.ЧАЩИНА, звертаючись до мітингувальників, із докором на адресу нинішньої влади додала: «Як вони можуть думати, якщо вони навіть не знають точний розмір мінімальної зарплати, вони не знають, що в основу заробітної плати вчителя закладено не 941 грн., законодавчо встановлена сума, а 615 грн. Вони не знають, що кожного місяця держава не додає в кишеню вчителя близько 500 грн. Вони не знають, що наша з вами зарплата в 10, в 12 разів менша заробітної плати члена уряду й народного депутата».

Також учасники акції жваво зустріли й підтримали її запитання до діючої влади про те, чому в Україні, європейській країні, існує така нерівність у забезпеченні державою своїх працівників необхідними коштами для роботи, в забезпеченні коштами на оздоровлення тощо.

«Ми сьогодні зібралися, щоб запитати - Чому ми живемо в одній державі, а держава дає безкоштовно ноутбуки, канцтовари народним депутатам, а вчитель, якому дуже необхідний для професійної діяльності й ноутбук, й канцтовари, не може заплатити за ці товари. Чому ми живемо в одній державі, в одних природно-кліматичних умовах, працюємо з нервовим та емоційним напруженням, але одні мають безкоштовне лікування й систематичну відпустку на курортах, а ми не можемо ні оздоровитися, ні полікуватися. А що говорити вже про житло, яке безкоштовно видається народним депутатам, а, даруйте, воно для нас таке далеке, як той міраж», - заявила Н.ЧАЩИНА.

Решта виступаючих на мітингу повністю підтримали сказане профспілковим лідером і всі присутні учасники акції не один раз скандували гасло: «Пока мы едины – мы не победимы!».

За підсумками мітингу його учасниками було прийнято резолюцію, адресовану Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, голові Верховної Ради Володимиру ЛИТВИНУ і голові уряду Миколі АЗАРОВУ.

У резолюції мітингувальники вимагали виконання ст. 57 Закону України «Про освіту» в частині рівня оплати праці педагогів, виконання Національної доктрини розвитку освіти України в XXI сторіччі щодо встановлення пенсій педагогічним працівникам у розмірі від 80-90% від їхньої заробітної плати та застерегли владу від необдуманого закриття шкіл. «На наші переконання, закриття, ліквідація й перепрофілювання навчальних закладів призведуть до негативних економічних наслідків», - сказано в резолюції.