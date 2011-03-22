Проти Кучми порушили кримінальну справу?

У Генеральній прокуратурі України не підтверджують і не спростовують інформацію окремих ЗМІ про порушення кримінальної справи проти колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ в рамках розслідування справи журналіста Георгія Гонгадзе.

«У прес-службі немає такої інформації. Ми її не підтверджуємо і не спростовуємо», - сказав УНІАН начальник прес-служби Генпрокуратури Юрій БОЙЧЕНКО.

Водночас перший заступник генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН в телефонній розмові з кореспондентом УНІАН на запитання, чи справді Генпрокуратура порушила кримінальну справу стосовно екс-президента, відповів: «Ви ж знаєте телефон прес-служби, з цими питаннями звертайтесь до неї».

Як повідомило агентство "Українські національні новини" ("Інтермедіаконсалтинг") з посиланням на джерела, наближені до ГПУ, «Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти Президента України (1994-2005 рр.) Леоніда КУЧМИ у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе”.

Згідно з повідомленням джерела у Генеральній прокуратурі України, кримінальну справу проти екс-президента Л.КУЧМИ порушено “за підозрою в організації вбивства журналіста Георгія Гонгадзе”.

“Генеральна прокуратура видала розпорядження прикордонній службі України щодо заборони на виїзд Л.КУЧМИ за кордон. Рішення про порушення цієї кримінальної справи прийняв перший заступник Генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН», - пише ІМК.