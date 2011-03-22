Філенко: дитячий журнал принижує галичан

Народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Володимир ФІЛЕНКО вимагає від міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА дати публічну оцінку статті у дитячому журналі «Щедрик-Ведрик», де принижують галичан.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Батьківщини”.

Зокрема, зазначається у повідомленні, як стало відомо громадськості, у грудневому номері журналу, який рекомендований до передплати з боку Міністерства освіти та науки, у статті невідомого автора наведено неадекватні оцінки мешканців Галичини. Зокрема, галичанам відмовляють у цілому ряді професій, серед яких PR-консультант, космонавт, психолог. На думку автора статті, не буває серед галичан і великих політиків.

У зв’язку з цим В.ФІЛЕНКО висловлює подив, що вихід такої статті у журналі під егідою Міністерства освіти став можливим, «якщо згадати, що Президент ЯНУКОВИЧ постійно користується порадами у питаннях PR від галичанки Ганни ГЕРМАН та взяв нового прес-секретаря Дарію ЧЕПАК, народжену також у Галичині».

Політик цитує висловлювання Д.ТАБАЧНИКА дворічної давнини: «Галичане практически не имеют ничего общего с народом Великой Украины ни в ментальном, ни в конфессиональном, ни в лингвистическом, ни в политическом плане. У нас разные враги и разные союзники. Более того, наши союзники и даже братья – их враги, а их "герои" (Бандера, Шухевич) для нас – убийцы, предатели и пособники гитлеровских палачей" (Газета "Известия в Украине", 23 вересня 2009 року).

«Хочу нагадати, - пише В.ФІЛЕНКО у своєму запиті до Д.ТАБАЧНИКА, - що великими галичанами ми також називаємо: єдиного руського короля Данила Галицького, гетьмана-переможця у битві під Хотином Петра Сагайдачного, відому на всю Європу оперну співачку Соломію Крушельницьку, кардинала Андрея Шептицького та багатьох інших непересічних особистостей, пов`язаних з цим краєм».