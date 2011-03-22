Прес-конференція на тему: «Чому в міліції помирають люди?».

Майже щодня в засобах масової інформації з’являються повідомлення про смерті у відділках міліції. Протягом минулого року таких повідомлень було 50. Правозахисники стверджують, в 2010 році від незаконного насильства в міліції постраждали 780-790 тисяч (у 2009 році — 604 тис.).

Що є причиною зростання насильства серед працівників ОВС? На це питання спробують знайти відповідь: Богдан Хмельницький, голова «Об’єднаня Богдана Хмельницького”; Віктор Колбанцев, адвокат; Андрій Діденко, координатор програм Харківської правозахисної групи; Олена Талаєва, журналіст (вул.Хрещатик, 4).

Телефон: 093-985-25-74. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

Дата проведення: 14:30 23.03.201