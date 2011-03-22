Сім тисяч учителів пікетують Азарова

Близько семи тисяч представників освітянських профспілок пікетують Кабінет міністрів з вимогою забезпечити працівникам сфери освіти і науки виплату заробітної плати на рівні, встановленому законом.

Як передає кореспондент УНІАН, під будівлею Кабміну зібралися представники освітянських профспілок з різних регіонів України.

Вони тримають численні прапори профспілки працівників освіти і науки України, особливо багато прапорів з написом «Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України».

Пікетувальники стоять з обох боків вулиці Грушевського, вони тримають транспаранти: «Освітянам - гідну зарплату», «Зарплату міністра – вчителю!», «Де стаття 57 закону України «Про освіту»?».

Протягом останніх півгодини частина пікетувальників намагалася перекрити автомобільний рух вулицею Грушевського, однак працівники міліції та ДАІ відтіснили їх на тротуар, намагаючись звільнити проїжджу частину. Правоохоронці у мегафон закликали пікетувальників не піддаватись на провокації і не порушувати громадський порядок.