У Києві проходить фестиваль документального кіно про права людини

З 25 до 31 березня 2011 року у Києві відбудеться 8-й Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA.

Про це режисер, член відбіркової комісії Docudays UA Роман БОНДАРЧУК повідомив на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, цього року в конкурсній програмі та позаконкурсних показах – понад 60 стрічок з України та інших країн Європи, Сполучених Штатів Америки, Канади, Нової Зеландії, Індії, а також країн Південної Америки та Африки.

Безпосередньо на конкурс відібрано 30 документальних стрічок, 15 змагатимуться на правозахисному конкурсі та 15 - на творчому. Організатори фестивалю зазначають, що у правозахисному конкурсі вони зосереджуються на фільмах про порушення прав людини, про те, як люди різних країн захищають себе і свої права. У творчому конкурсі фестивалю демонструються найкращі фільми з художньої точки зору, цей конкурс для естетів і кіноманів.

Р.БОНДАРЧУК повідомив, що відкриє фестиваль фільм “Інший “Челсі”: історія з Донецька” німецького режисера Якоба ПРОЙССА. За словами члена відбіркової комісії, фільм виявився настільки цікавим, що його вирішили не включати до конкурсної програми, оскільки він міг би забрати всі нагороди. Р.БОНДАРЧУК зазначив, що режисер фільму намагався показати нерозривність в Україні політики, бізнесу та спорту. Головними героями фільму є прості гірники, які вболівають за футбольний клуб «Шахтар».

«Шахтарі на трибунах вагаються між гордістю за міжнародний успіх клубу та ностальгією за старими добрими часами, коли половина команди складалася не з бразильців, а з сусідських хлопців. Вони поважають Рината АХМЕТОВА за те, що він вкладає свої мільйони в рідне місто, а не витрачає їх на Лазурному узбережжі, та водночас вважають владу злочинною», – написав Я.ПРОЙСС в анотації до свого фільму.

Одним із героїв фільму є також секретар Донецької міськради Микола ЛЕВЧЕНКО. На прес-конференції були продемонстровані кадри з фільму, в яких він каже, що «у вас в Європі правоохоронні органи захищають і владу, й опозицію, а у нас правоохоронні органи захищають тільки ту політичну силу, яка знаходиться у влади. Хто програє президентські вибори – той сяде в тюрму».

Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини, засновник Docudays UA Володимир ЯВОРСЬКИЙ повідомив, слоганом фестивалю є «Перемагай щодня», цим самим організатори хочуть сказати, щоб люди не опускали руки і боролися за свої права щодня.

Він також зауважив, що Docudays UA приєднався до міжнародної акції «Порожній стілець» на підтримку правозахисника, минулорічного лауреата Нобелівської премії миру ЛЮ Сяобо, якому ця премія була присуджена за «тривалу ненасильницьку боротьбу за фундаментальні права людини в Китаї».

Також в рамках фестивалю 26 березня відбудеться церемонія нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу карикатур. Цього року конкурс присвячений проблемам із дотриманням прав на свободу слова, мирних зібрань та асоціацій в Україні. Виставка карикатур-переможців триватиме з 26 до 30 березня. Відвідувачі виставки зможуть побачити 100 найкращих робіт українських майстрів карикатури. Всього у конкурсі взяли участь 278 малюнків практично з усіх регіонів України.

Покази фільмів відбуватимуться у Будинку кіно та кінозалі Гете-Інституту. Вхід вільний.

Програму фестивалю можна подивитися тут.