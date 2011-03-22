ГПУ підтверджує кримінальну справу проти Кучми
Кузьмін дав брифінг
Перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН підтверджує інформацію про порушення кримінальної справи проти колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.КУЗЬМІН заявив сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання журналістів.
«…Питання кваліфікації справи – це питання не сьогоднішнього дня. Л.КУЧМА підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, які призвели до вбивства журналіста Гонгадзе», - сказав він.
За словами першого заступника генпрокурора, під час розслідування справи про вбивство Георгія Гонгадзе в окреме провадження було виділено справу щодо обвинувачення у вбивстві журналіста колишнього генерала МВС Олексія ПУКАЧА.
Як зазначив Р.КУЗЬМІН, «в ході розслідування основної справи за фактом вбивства журналіста відпрацьовувалися організатори, співучасники, можливі замовники. Саме в результаті цього зібрано достатньо доказів щодо причетності Леоніда Даниловича у злочині – у вбивстві Гонгадзе і незаконних діях до журналіста ПОДОЛЬСЬКОГО».
При цьому Р.КУЗЬМІН наголосив, що Л.КУЧМІ обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. «Відповідну постанову направлено до прикордонної службі», - сказав він.
Р.КУЗМІН висловив упевненість, що розслідування цієї справи буде закінчено найближчим часом. «Сподіваюсь, справа буде завершена в найближчий час», - зазначив він.