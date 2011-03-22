Майстер-клас «Як убезпечитися від протиправних дій міліції”

Правозахисники стверджують, в 2010 році кількість постраждалих від незаконного насильства в міліції склало 780-790 тисяч (у 2009 році — 604 тис.).

Фактично склалася така ситуація, коли жертвою людей у формі може стати кожен.

Що робити, коли вас затримали міліціонери? Як захиститися від незаконних дій правоохоронних органів?

Про це можна дізнатись на майстер-класі правозахисників. Його проведуть: голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Аркадій Бущенко та голова ГО "Черкаський центр моніторингу дотримання прав людини" Володимир Батчаєв.

Курс практичного самозахисту відбудеться 26 березня. Початок об 11 год.

Дислокація: Блакитна вітальня Будинку кіно (вул. Саксаганського, 6).

Вхід вільний.