Прем’єра українського короткометражного фільму «Коврик»
13:46, 22 березня 2011Права людини
1 0
27 березня о 12 год.в Синій залі Будинку кіно відбудеться прем’єра фільму «Коврик» українського режисера Андрія Роханського.
Події, які висвітлює режисер, відбуваються в Харкові. Головним героєм є звичайна людина.
Дивіться фільм і пам’ятайте - вони поруч! І вже розпочали полювання. Можливо на тебе. А може під загрозою твої близькі? Життя звичайної людини змінюється за один день, і назад вороття немає.
Режисер попереджає, картина не для людей зі слабкими нервами.
Фільм базується на реальних подіях.
Після перегляду - дискусія про тортури в міліції за участі координатора програм Харківської правозахисної групи Андрія Діденка.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter