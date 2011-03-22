Прем’єра українського короткометражного фільму «Коврик»

27 березня о 12 год.в Синій залі Будинку кіно відбудеться прем’єра фільму «Коврик» українського режисера Андрія Роханського.

Події, які висвітлює режисер, відбуваються в Харкові. Головним героєм є звичайна людина.

Дивіться фільм і пам’ятайте - вони поруч! І вже розпочали полювання. Можливо на тебе. А може під загрозою твої близькі? Життя звичайної людини змінюється за один день, і назад вороття немає.

Режисер попереджає, картина не для людей зі слабкими нервами.

Фільм базується на реальних подіях.

Після перегляду - дискусія про тортури в міліції за участі координатора програм Харківської правозахисної групи Андрія Діденка.