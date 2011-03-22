Нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу карикатур, присвяченого проблемам зі свободою слова, мирних зібрань в Україні

26 березня о 12. 00 в Будинку кіно (м. Київ, вул. Саксаганського, 6) в рамках 8-го Міжнародного фестивалю UA відбудеться церемонія нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу карикатур. Цього року конкурс присвячений проблемам зі свободою слова, мирних зібрань та асоціацій в Україні.

Виставка карикатур-переможців триватиме з 26 по 30 березня протягом роботи фестивалю. На виставці будуть розміщені 100 найкращих робіт українських майстрів карикатури.

На участь в конкурсі було надіслано 278 карикатур практично з усіх регіонів України.

На відкритті виставки для журналістів буде поширений спеціальний каталог з роботами усіх учасників конкурсу.

Роботи переможців конкурсу в Інтернеті шукайте на цьому сайті: http://helsinki.org.ua/caricature/