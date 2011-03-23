Прокурор вимагає 10 років в'язниці футболісту, який збив жінку з дітьми

Прокуратура Севастополя вимагає від суду на 10 років позбавити свободи футболіста Владислава ПІСКУНА, який восени минулого року на смерть збив на автомобілі 26-річну жінку і двох її малолітніх дочок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник прокурора Севастополя Сергій ЛЕВІН.

«Відбулося третє судове засідання, судове слідство у справі закінчене. Відбулися дебати сторін. Державне звинувачення у цій справі вимагає від правосуддя обвинувального вироку за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України і вимагає призначити підсудному ПІСКУНУ покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, з позбавленням права керувати транспортним засобом на три роки», - сказав С.ЛЕВІН.

За його словами, звинувачення вимагає призначити підсудному максимальну міру покарання, враховуючи, що вказаною статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

«Нами сьогодні були досліджені всі докази, в повному обсязі заслухані і допитані всі свідки, тому я скажу, що засідання проведене об`єктивно і всебічно», - підкреслив заступник прокурора міста.

Адвокат обвинувачуваного Олександр РУДЬ, посилаючись на пом`якшувальні, з його точки зору, обставини, просив суд призначити В.ПІСКУНУ мінімальне покарання, передбачене частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Завершальне судове засідання у справі В.ПІСКУНА заплановане на 25 березня.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада 2010 року близько 11.43 біля будинку №26 по вул. Гоголя футболіст ФК «Севастополь» В.ПІСКУН, рухаючись на автомобілі «БМВ» з перевищенням швидкості, не справився з керуванням і виїхав на тротуар, де збив трьох пішоходів: матір (1984 року народження) і її двох малолітніх дочок (2005 і 2008 р.н.). Від одержаних травм вони померли на місці.

Пасажир автомобіля «БМВ» дістав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості у вигляді перелому гомілки.

Цього ж дня В.ПІСКУН був затриманий і вміщений в ІТУ за підозрою в скоєнні цього злочину, а через три дні – заарештований. На досудовому слідстві В.ПІСКУНУ пред`явлене звинувачення за ст. 286 ч. 3 КК України - за споєння ДТП, що спричинило загибель більше двох осіб, яка передбачає позбавлення волі строком від 5 до 10 років, а також обов`язкове позбавлення права керування транспортним засобом на строк до трьох років.

Прокуратура Севастополя наприкінці грудня минулого року направила до Ленінського районного суду міста кримінальну справу проти В.ПІСКУНА.